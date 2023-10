Por qué los fans de Marcos Ginocchio se enojaron con el ganador de GH

Luego de consagrarse como ganador de Gran Hermano , Marcos Ginocchio eligió optar por el perfil bajo y no mostrarse de forma constante en los medios. Esto no sólo preocupa a gran parte de sus fans actualmente, sino que incluso llegó a hacer enojar a muchos otros.

Marcos Ginocchio-2.jpg

En las redes sociales, uno de los líderes del club de fans de Marcos Ginocchio expresó que no están muy conformes con la poca presencia e incluso hacen alusión a que su popularidad está bajando: "Vemos que él no hace nada y no aprovecha o trata de mantener la fama que ganó en GH".

"Ni siquiera aparece por ig, y ni hablar de trabajos importantes", se puede leer en el comunicado que alerta sobre las pocas ganas de salteño de comenzar a trabajar en los medios.

"No sabemos si su objetivo es mantenerse en los medios o volver a Salta y retomar su vida como era antes, que todo indica que es lo que quiere", se pudo leer sobre el deseo de su fandom de un mensaje de parte de él para aclarar cuáles son sus ganas de cara al futuro y así tratar de determinar si seguirán apoyándolo o si prefieren dejarlo en el olvido.

Marcos Ginocchio.jpg

En este contexto, desde el entorno de Marcos Ginocchio fueron informados por el comunicado. Lejos de mostrarse con ánimo de aclarar la situación, se mostraron firmes en la postura de no darle entidad a sus fans. "Lo que piense la gente jamás me interesó. Hace 20 años me he dedicado a esto", mencionó el ganador de Gran Hermano.

"¡Él tiene una vida, y decide qué hacer y qué no hacer!", apuntaron desde el entorno de Marcos Ginocchio para aclarar que no deben dar explicaciones. Ante esto, los integrantes de su club de fans se mostraron tan enojados que incluso planean dejar de apoyarlo: "No soporto más su desinterés".