Por qué Wanda Nara se volvió a teñir de rubia

Wanda Nara 2.jpg

Sin embargo, desde un principio había avisado que era algo temporal. “Me quedo morocha para la publicidad y la peli. Después quizá vuelve la otra Wanda”, explicó meses atrás.

Por eso, al mostrarse nuevamente rubia, uno de sus seguidores le preguntó porque había decidido volver al rubio tan rápido: "¿Por qué volviste al rubio? El castaño te quedaba mil". Sin esconder nada, Wanda Nara se sinceró: "Por trabajo. Ya hice las fotos, saldrán pronto".

Wanda Nara 1.jpg

La realidad es que esta fue una de las pocas declaraciones que hizo Wanda Nara desde que se supo su estado de salud. La conductora solo se refirió a esto por Instagram y lo hizo para dejar en claro que no daría mucha información ya que sus hijos se habían enterado de todo por la boca de Jorge Lanata.

"Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias. Sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 hs de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano, y sobre todo con mis tiempos", fue lo que escribió enojada en su instagram.