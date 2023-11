Que decían los mensajes que le mandaron a Luli Fernandez los ladrones que le robaron en su casa

“ Entran en casa con armas, plena pandemia, y a mí me dicen: ‘Dame las joyas y la plata, que me llevo al nene’ ”, comenzó relatando Luli, y continuó: “Son cosas que, pasan los años, y te las acordás como si fuesen hoy . Mi marido se levanta, me saca a mi bebito de los brazos. Esos momentos en que uno no mide su reacción”. Rápidamente, después de lo sucedido, la conductora llamó al 911 para denunciar lo que había vivido hacía instantes.

Horas más tardes, cuando detuvieron dos de los tres delicuentes, le llegó un mensaje proveniente de la cárcel: “Uno de los ladrones quiso secuestrar a mi hijo Indalecio y cuando lo detienen le hizo llegar un mensaje a mi marido a través de una persona que él conoce, un mensaje que en realidad era para mí”, contó la modelo, sobre el mensaje que llegó a su pareja y abogado Cristian Cuneo Libarona.

Y continuó relatando: “Le dijo a otro preso, que sabía que conocía a mi marido, que me quería pedir perdón porque nunca se iba a olvidar el miedo en los ojos de esa mamá cuando él dijo lo dijo y que él no era así”.

A pesar del arrepentimiento y pedido de disculpas del ladrón, ella optó por no creer esa acción: “Me parece que hay cosas que uno las puede aceptar, disculpar pero si o sí hay que encomendarlas a Dios. Yo personalmente no estoy capacitada para perdonarlo, fue tan doloroso”, dijo la conductora en PH.

El motivo por el cuál no lo aceptó, es su familia y un pedido de disculpas forzado: “A mi hijo le dejó traumas por mucho tiempo. No, no te perdono, no te voy a perdonar nunca, si no eras de esos no lo hubieses hecho y lo hiciste", reconoció la modelo aún conmovida por aquel dramático episodio.

Y cerró: "No te creo (el perdón). Hay cuestiones que no se pueden dar una segunda oportunidad”.