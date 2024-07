Qué famoso le hará juicio al hijo de Adrián Suar y al canal de streaming OLGA

"Él está obviamente angustiadísimo con que le digan que no puede tener un hijo, una hija, lo que fuere. Entonces, le dice a Susana. 'Susana, hay una chica de cinco años que por dos pesos te chupó el c**o. Es durísimo. Y yo, con mi pareja que le queremos dar un hogar, somos cuestionados, Susana. Entonces yo te pregunto a vos. ¿Qué preferís? ¿Dónde está esta niña? Oh, Pepe", dijo Toto Kirzner durante el programa Mi primo es así, en Olga.

Tras escuchar este comentario, el famoso involucrado decidió responderle en Intrusos: "Este es un tema muy grave, muy serio. Esto no es libertad, esto es meterse en una vida, afectar a una vida personal mía sin ningún derecho, sin ningún control, es meterse en mi casa, es meterse en mi intimidad, porque yo sé que el Instagram es público, pero no es público, es público yo te presto una llave de mi casa, pero no por eso tenés que entrar a robarme, entonces en este sistema me sentí sí afectado, pero te juro, le juro que no es esto lo que me destrozó, lo que me destrozó era lo que acabamos de escuchar, yo he sido un hombre que toda mi vida, como otros, he peleado por justicia, como pelearon mis padres en la Guerra Civil".

"Resulta que estos señores y especialmente este chico Tomás, empiezan a reírse en relación a Calle o Pepe y empiezan a reírse de esto, de una lucha mía y de años y años para poder defender una ley igualitaria con la cual pueden no estar de acuerdo conmigo, pero por lo cual yo luché fundamentalmente en el Senado de mi Nación, por lo cual soy Ciudadano Ilustre, el mayor galardón como argentino en el Senado de la Nación, para que se puedan adoptar chicos, en mi caso durante 15 años, para evitar que 3, 4 niños hermanos se fueran desplazados uno del otro, y todos estos se matan de risa con Calle o Pepe", se quejó Pepe Cibrián, el productor teatral que decidió que irá a la Justicia por estos dichos.

"Emiten burlándose de mí por un comentario que hice a Susana Giménez, yo no lo dije de esa manera, porque es verdad que una chica de 5 años me aclaró que sí tuvo que prostituir para poder evitar el hambre, y ustedes se ríen, ustedes se matan de risa de esto, se ríen de una manera espantosa, esta chica pasa hambre, pasa soledad, es violada, ¿alguno de ustedes le pasó esto?, ¿alguno de tus hijos le pasó esto?, ¿qué harías si te hubiese pasado esto?, entonces por lo único que yo he luchado, ¿alguno de ustedes adoptó niños?, ¿alguno de los muchos niños que están adoptados por gente del mismo sexo, con amor, ternura, dándole una dignidad, un espacio en la vida?, que ustedes no le dan, y se matan de risa de esto, y se matan de risa de esto, esto es una cosa inhumana, y el streaming es responsable de esto, como lo fue con Fantino, ¿pero qué vamos a tener que decir?, ¿dónde vamos a llegar?, ¿a qué punto reírse de una niña prostituida de 5 años para poder comer y cagarse todos ustedes de risa?", continuó.

Pepe Cibrián comenzó a recibir comentarios de la gente en sus redes sociales, lo que le causó una fuerte indignación. "Que la niña petera, se vaya a tu casa antes que la calle", le decían.

"¿A dónde mierda va para la sociedad? Ustedes son los maleducados, ustedes son los responsables de lo que les pasa a estos chicos en la calle, y se matan de risa, no puedo calmarme, no puedo calmarme, porque están ofendiendo a los niños que se mueren de hambre, como le pasa a este chico ahora (por Loan), que está, por supuesto, y gracias a Dios, buscado para poder salvarle la vida, o ver dónde está su cuerpo, o creen que esto pasa ahora, o de golpe no sabemos la sociedad que decenas y decenas de niños todos los días han sido raptados, corruptos y sacados para venderlo a matrimonios que no tienen hijos, o para los órganos", siguió.

"Tengo 76 años, no sé cuánto voy a vivir, pero mientras yo pueda hablar, hasta el día que me muera, te juro que voy a seguir hablando... Me ofende y me da asco, me parece vergonzoso y digo lo que me da la gana, pero qué bueno me voy a estar ofendiendo, y en serio no están ofendidos ustedes, es que ustedes no hacen un mea culpa de lo que están aceptando y valorando y hablando lo que dijo esta gente... Voy a hacer juicio, pero no por mí, y lo que sí es que ganó algo se lo ganaré a la Casa del Teatro, yo no quiero plata, no necesito plata… Si avalamos todo eso, si avalamos lo del cáncer, si avalamos que puedan matar a un presidente de la nación, un futuro presidente más allá de la ideología, si avalamos todo este horror que estamos viviendo es porque obviamente merecemos que el planeta se vaya a la mierda. Esto es lo que no se puede avalar", concluyó Pepe Cibrián.