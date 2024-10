Qué la hizo renacer a Cris Morena tras la muerte de su hija Romina Yan

Es por eso que marcó en qué momento hizo un click para salir a delante tras el dolor por la muerte de Romina Yan : “En mi viaje a Berlín empecé a sentir cosas muy fuertes. La historia nazi siempre me pegó muy fuerte, después de casarme con Gustavo que es judío y viajar 8 veces a Israel me interioricé muchísimo con esa historia”.

“Viajé a esa ciudad, Berlín, tan esplendorosa, tan joven, tan consciente de la historia y de lo que pasó, con una energía tan poderosa, y con una capacidad de renacer inspiradora”, indicó respecto a cómo comenzó a contagiarse de esa necesidad de levantarse y seguir adelante a pesar de lo ocurrido.

“Sentí que tenía que renacer como el fénix, que tiene que renacer porque sino se muere. Y así fue para mí”, aseguró Cris Morena sobre cómo logró recomponerse y salir adelante tras perder a Romina Yan.

Cris Morena confesó cómo recibe las señales de Romina Yan

Luego de que Gustavo Yankelevich confesara que siente las señales de su hija, Cris Morena hizo lo propio: “Me pasa mucho con la naturaleza, que está mucho más consciente de todo. En mi casa, por ejemplo, tengo un balcón gigante con muchas flores. Tengo una cancha bárbara con las flores y no sabría cómo explicártelo. Me crecen flores por todos lados y las orquídeas me duran años".

Además, contó que se siente cercana a Romina Yan: “Creo que es algo que no se supera, pero sí todo cambió cuando logré darme cuenta de que Romina estaba más cerca de mí que nunca. Me puse cada vez más fuerte como persona, como creadora, como productora y como todo”.