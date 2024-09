El ex galán de Floricienta que odia a Cris Morena: "Complicado"

Sin lugar a dudas Floricienta quedó grabado a fuego en el corazón de sus fanáticas. Sin embargo, no todos recuerdan con amor aquellas épocas. Es que un ex galán de serie habló sobre lo que generó la serie juvenil de Cris Morena y expuso el costado más complicado de la fama que alcanzó aquel momento.

Se trata de Fabio Di Tomaso , quien hizo algunas apariciones en la primera temporada pero que en la segunda se volvió protagonista encarnando el papel de Máximo Augusto Calderón de la Hoya, más conocido como El Conde. Si bien no reniega de su rol en Floricienta , expuso que no todo fue color de rosas.

Es que con el paso de los años Fabio Di Tomaso decidió dejar de quejarse por el rol que le tocó cumplir y simplemente aceptó que esta serie juvenil le haya dejado un apodo de por vida: “No me jode que me digan El Conde. Soy El Conde, ya está”.

Floricienta-Cris Morena- Fabio Di TOmaso-1.jpg

En este contexto, en diálogo con Poco Correctos el Pollo Álvarez se metió de lleno en el trasfondo de aquellos años de fama: “En esa época, a diferencia de la tele de hoy, por todas esas novelas y tiras que fueron exitosas, realmente no podían caminar por la calle los actores y las actrices. ¿Sentiste eso, de que no podían hacer nada que fuera al aire libre? Porque es lo que cuentan todas las figuras de programas así como Floricienta”.

“Bueno, sí. Eso pasó, sí. Con Floricienta fue intenso, fue todo bastante intenso. Yo me acuerdo que nos íbamos con Esteban Prol, hasta a un shopping que está por ahí en Martínez, cerca de donde grabábamos, en un horario determinado, a comprar discos y cosas... Íbamos a un horario escolar que enganchamos y que estaba todo bastante liberado. Teníamos esos momentos tranquilos”, marcó sobre cómo cambió su vida y los cuidados que debió adoptar.

Floricienta-Cris Morena- Fabio Di TOmaso-2.jpg

En este contexto, expuso cómo la serie planeada por Cris Morena terminó perjudicando su vida cotidiana:“Después era complicado. Es un poco raro, porque estás en tu barrio, viviendo tu vida cotidiana y de golpe tenés una llegada muy fuerte. Fue medio de golpe todo eso...”.

Las razones por las que Fabio Di Tomaso no estuvo en el Cris Morena Day

En medio de los rumores de sus diferencias con Cris Morena, Fabio Di Tomaso marcó que no pudo ir pero que incluso nisiquiera se sentó a mirarlo completo: “No, no pude, vi algunas imágenes. Me llamaron para ir, pero estaba con mi niño. Ser padre hoy y estar en la semana con mi hijo en casa, que va a la escuela, me era muy difícil”.

“Mi hijo me acompaña a los teatros desde muy chiquito, a los ensayos, a todo... Pero ahora está en una etapa en la que me dice: ‘No quiero teatro, no quiero teatro’. Entonces está muy en esa”, contó sobre su ausencia.