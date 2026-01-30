Qué vínculo tenía Andrea Rincón con la joven asesinada en Los Ángeles

El caso de Narela Micaela Márquez Barreto, quien fue hallada sin vida en Los Ángeles, Estados unidos luego de una intensa búsqueda, vinculó mediáticamente a Rincón. La explicación que dio la modelo en el programa A la Barbarossa.

El estremecedor caso de Narela Micaela Márquez Barreto , quien era buscada desde el 23 de enero y fue hallada sin vida en Los Ángeles, Estados Unidos, tomó aún más relevancia cuando en el medio de la historia comenzó a involucrarse el nombre de la modelo Andrea Rincón .

Los medios de comunicación comenzaron a consultarle por su vínculo con la mujer debido a que se la relacionó que se acercó a la iglesia gracias a su testimonio. “Me llamaron de todos los medios, pero la verdad es que a la chica yo no la conozco. Sé que fue a la iglesia porque escuchó mi testimonio, pero más que eso... creo que conocí a una de las amigas de ella”, contó Rincón en el programa A la Barbarossa.

Cuando le consultaron si Narela le había enviado un mensaje de agradecimiento por su testimonio que motivó el acercamiento a la iglesia. “Me llegaron muchos mensajes de personas agradeciéndome a través de Emanuel (el pastor), de muchas chicas, y yo me acuerdo que en ese momento conocí a dos chicas, le pregunté a Emanuel si una era ella, y me dijo que no, que era una de sus amigas, que se llama Brenda, pero a ella no la llegué a conocer y no sé si me llegó uno de sus mensajes, porque pasó hace tiempo”.

Andrea Rincón sobre Narela

Por otra parte sumó: “Sé que se acercó a la Iglesia porque no estaba bien, no sé qué sucedía porque es confidencial y queda con el pastor, pero sé que se acercó a la Iglesia porque no estaba bien”.

En el mismo programa, el pastor Emanuel fue conectado vía telefónica y recibió una dura crítica por parte de Rincón debido a que filtró un audio que ella le había mandado. "Todo lo que uno habla con un pastor es confidencial. Es como hablar con un psicólogo. No se filtra”, le dijo al aire del programa.

“Defendeme como estás haciendo ahora, pero no filtres un audio porque es una traición. El amor verdadero nunca deja de ser. Pero si yo el día de mañana me muero y vos filtrás un audio, vuelvo a bajar para dejarte una zapatería en la cola. No se hace”, argumentó.

“Yo no compartí nada más que simplemente el hecho de saber que era una chica que tenía una necesidad de conectar con Dios”, dijo el pastor justificándose aunque Andrea replicó: “Es un audio privado que Narela te mandó a vos, y ya no está. Eso no se hace”.

Andrea Rincón pastor

El audio de Narela al pastor que se filtró

“Hola, Ema, ¿cómo estás? Dios te bendiga, buenas tardes. Te mando este audio para agradecerte a vos, a tu esposa y a la gente de tu iglesia, porque desde el día en que fui, bueno yo hace ya más de un año y pico que me fui de Argentina, por eso no volví a ir a su iglesia, pero desde que fui conocí a Dios. Me aferré mucho más a él que antes“, dice el inicio del audio.

Sumado a esto afirmó: “Me acuerdo que vos me pasaste la aplicación de la Biblia en el celular y todavía la sigo teniendo; todos los días no fui más a la Iglesia, pero me llega la notificación todas las mañanas, todo el tiempo“.

“La verdad, me sirvió mucho conocer más a Dios de esta forma y también me ayudó mucho estando acá sola, con muchas cosas y asuntos. Tuve la pérdida de mi hermana en Argentina, no la pude despedir, y eso fue muy difícil. Gracias por pasarme la aplicación y por enseñarme mucho más sobre Dios”, contiúa, entre otras expresiones de gratitud.