Quién es el jugador de Gran Hermano por el que discutieron fuerte Chiara y Luz

El escándalo comenzó cuando Luz encaró a Chiara en la casa de Gran Hermano y le pidió reunirse a solas. Tras aceptar, la jujeña reconoció que le molestó el comentario que ella le hizo, en el que le marcó que “sintió una fea mirada suya”. Es por eso que comenzó explicándole: “No fue hacia mí, sino hacia el resto. Pero a mí me llegó”.

En este sentido, la hija de Mancuso se defendió para evitar los problemas, por lo que aseguró que “nunca habla mal de ella”. Y detalló qué fue lo que le suceddió: “Yo a veces tengo cara de o…, no sentía buenas vibras y no tenía ganas de estar contenta como siempre”.

Embed - Careo de Luz y Chiara por un rumor sexual con Santiago: "No te dejes comer la cabeza" - Gran Hermano

Ante esto, Luz blanqueó que le molestó un rumor que le llegó, en el cual le advirtieron por el hecho de que Chiara “estaba esperando en el baño a Santiago” para tener intimidad. Sin embargo, Mancuso desmintió y se excusó haciendo alusión a que Giuliano le pidió que no lo haga: “A él le rompió las pelotas que el otro día le haya dado un pico aunque sea en joda y le prometí que nunca más le iba a dar un pico a un pibe. A mí me pasaría lo mismo con él por más que no tengamos nada”.

Por lo pronto, más allá de esta escena de celos por parte de Luz, lo cierto es que mencionó que Santiago es la persona que más le gusta dentro de la casa, pero no da el siguiente paso debido a que tiene una relación afuera, aunque es abierta. Más allá de esto, Chiara le aclaró que “no se deje comerse la cabeza por nadie”.

Chiara-Luz-Gran Hermano-1.jpg

Quién abandona la casa de Gran Hermano según las encuestas

Teniendo en cuenta que la placa fue mixta, en donde los jugadores votaron de forma negativa y la gente deberá hacerlo de forma positiva, las encuestas dieron un panorama sobre cómo viene esta noche. Es por eso que se supo quiénes son los que más chances de irse tienen.

Con Sandra, Brian, Sebastián, Martina, Lourdes, Giuliano, Luciana. Sofía y Chiara como nominados, las encuestas indican que entre Sofía y Sebastián estaría el próximo eliminado, aunque no se descarta que Giuliano se meta entre los que tienen chances de partir de la casa de Gran Hermano.