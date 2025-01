Cómo fue el ingreso de Katia a la casa de Gran Hermano: en moto y con mucha polémica

Este lunes por la noche se dio el ingreso de Katia a la casa de Gran Hermano y lo hizo de una manera muy particular.

El ingreso de Katia “La Tana” Fenocchio a la casa de Gran Hermano 2025 no solo marcó un hito en el reality más famoso del país por su llegada en moto, sino también por las controversias que rápidamente desató dentro del juego. Con un estilo auténtico y declaraciones directas, esta delivery oriunda de Lomas del Mirador, en La Matanza, no tardó en convertirse en el centro de atención, despertando tanto admiración como críticas entre sus compañeros.

Vestida con un look que destacaba su pelo platinado con puntas rosadas, tatuajes y una campera de cuero, Katia mostró su carácter audaz desde el principio. Su llegada en moto, acompañada por una caravana de motociclistas, fue uno de los momentos más llamativos del programa, con una entrada que incluyó acelerones y el bullicio de los motores que resonaron en las calles antes de su ingreso. "Soy La Tana de La Matanza, ¡vamooo!", exclamó al quitarse el casco ante el desconcierto y la alegría de los participantes.

Katia compartió detalles de su vida personal durante sus primeras horas en la casa. Reveló que tiene 33 años, trabaja como delivery para mantenerse a ella y a su hija, y que su participación en el programa es un sueño cumplido. “Toda esta aventura la hago por mí y por mi hija, por toda la vida que se merece. Estoy muy emocionada”, expresó. Su conexión con la moto no es solo un accesorio de estilo, sino su herramienta de trabajo diario, algo que reafirma su autenticidad y carácter.

Katio 2.jpg Katia entró a Gran Hermano

La polémica alrededor de Katia

Sin embargo, su ingreso no estuvo exento de controversias. En las primeras horas, Katia confesó que trajo consigo un juguete sexual, lo que generó malestar entre algunos de sus compañeros. Lourdes, una de las participantes, se mostró particularmente molesta. "Es una paja que, si estás durmiendo, se escuche 'tssssss'", comentó, mientras que Brian le pidió que "tratara" de no usarlo. Luz, por su parte, expresó: "Supuestamente acá no se puede".

La polémica no terminó ahí. Poco después de su ingreso, comenzó a circular un video de Katia participando en el reality Por amor o por dinero, conducido por Nico Occhiato, donde se la ve protagonizando una escena sexual con otro concursante. Este antecedente reavivó las críticas y comentarios sobre su perfil dentro de la casa.