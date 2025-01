La propuesta indecente de Luz a Santi en la casa de Gran Hermano

Es que Luz le propuso a Santiago hacer un trío, algo que él confesó no haber hecho nunca y que no lo haría con otro hombre. Ella reveló que tuvo varios a lo largo de su vida e incluso que salió con un hombre de 32 años cuando ella solo tenía 16.

La interacción entre ambos no es algo nuevo, una charla que tuvo lugar en el patio de la casa hace unos días atrás dejó en claro que la química entre ellos genera interés tanto dentro como fuera del reality.

Luz 1.jpg Luz y Santiago siguen coqueteando en Gran Hermano

La anterior charla hot que tuvo Santiago y Luz en Gran Hermano

La charla comenzó de manera casual. Mientras ambos compartían un momento en el patio, Santiago lanzó una pregunta directa: “Luz, ¿me estabas mirando la boca?”. Sin dudarlo, la joven le respondió: “Sí...pero a vos no te dije que tenés lindos labios. Dije que tenés un color rojito”. Este comentario bastó para que el uruguayo reaccionara con un pedido que dejó entrever su picardía: “¡Qué feo... decime que tengo lindos labios!”.

Luz accedió a darle el cumplido que Santiago esperaba: “Bueno, tenés lindos labios”. A partir de ahí, la conversación giró en torno a los labios, su forma y color, en un intercambio lleno de humor y dobles sentidos. Tato no tardó en remarcar cómo lucen los suyos: “Los míos son anchos”. A lo que Luz contestó: “Sí, son gruesos”.

El momento culminante llegó cuando Santiago, fiel a su estilo, lanzó una frase que descolocó a su compañera: “¡No sabés cómo chapan!”. Entre risas, Luz optó por retirarse del lugar mientras lo acusaba de ser un “chamuyero” y anunciaba que iba a buscar cacao. “Ay, no, chau, me voy... voy a traer cacao... ¡qué chamuyero!”, exclamó.

Luz 2.jpg Luz

Luz y Santiago, la pareja más comentada de Gran Hermano

Mientras esta interacción ocurría, Luciana Martínez, otra de las participantes, observaba todo desde la distancia. Sin embargo, decidió no intervenir y, en cambio, disfrutó del intercambio entre sus compañeros sin emitir ningún comentario. Su silencio fue notable, pero no pasó desapercibido para quienes siguen cada detalle del programa.

Esta no es la primera vez que la relación entre Luz Tito y Santiago Algorta genera especulaciones. Desde el comienzo del reality, la interacción entre ambos ha sido constante, y los televidentes no tardaron en notar que Luz tiende a buscar la compañía de Santiago. Según algunos rumores, ella no ha dudado en mostrar su interés en él a través de abrazos y gestos de cercanía.

Además, comentarios en redes sociales y foros de fanáticos del programa sostienen que Luz habría realizado una propuesta audaz a Santiago en el pasado, lo que él habría rechazado con humor, dejando en claro sus preferencias.