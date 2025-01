El nuevo romance que se confirmó en la casa de Gran Hermano: quiénes se besaron

Lucca-Martina-Beso}.jpg

Keila no superó el aislamiento y la expulsaron del reality

“Nadie dijo que iba a ser una tarea sencilla, pero todos entendieron que a pesar de los problemas a los que se iba a enfrentar se trata de una experiencia única. Merece ser vivida”, reflexionó Gran Hermano sobre la salida de la participante.

Durante la tarde del jueves, Santiago del Moro, conductor del ciclo de Telefe, anunció en sus redes sociales una información de último momento. “Hay expulsión!”, escribió Del Moro en su cuenta personal. Y explicó el motivo de la decisión de Gran Hermano. “Se le terminó la paciencia al Big”.

“Hoy se expulsa a una jugadora por la puerta giratoria antes de comenzar con todo el juego de la noche”, sumó el conductor.

Keila Sosa.jpg

Costa, panelista de Cortá por Lozano y Gran Hermano: el debate, dio más precisiones: “Hablé con Santiago. Es una jugadora que está corriendo los límites hace un tiempo”. Finalmente, fue Keila que no pudo continuar en la casa y dejó el juego en medio del llanto de sus compañeros.

El anuncio de Gran Hermano

“Cuando ustedes ingresaron a mi casa sabían donde entraban, el desafío al que se exponían, las dificultades propias de este juego y las innumerables vivencias que estaban decididos a afrontar”, comenzó diciendo Gran Hermano a los jugadores.

“Nadie dijo que iba a ser una tarea sencilla, pero todos entendieron que a pesar de los problemas a los que se iba a enfrentar se trata de una experiencia única. Merece ser vivida. Ustedes fueron elegidos para afrontarla y vivirla con gratitud y alegría. Me duele que no todos hayan comprendido el significado de esta aventura, el esfuerzo que conlleva o que hayan puesto en duda la transparencia del certamen”, dijo minutos antes de anunciarle a Keila que tenía que abandonar el reality.

“Keila ya hablamos no hace muchos días atrás sobre tus reiteradas quejas con respecto a más de una cuestión. Me has comentado Keila que sos consciente de esta situación y dormís más de lo que te gustaría y que no te sentía cómoda. Solo veo en vos angustia y deseos de no estar más en mi casa y eso me angustia mucho a mí también.

Por lo tanto, Keila quiero que en este mismo momento te despidas de tus compañeros y te dirijas a la puerta giratoria”, dijo el Big y se despidió finalmente de la casa.