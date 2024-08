Quién es la chef privada que atiende a la China Suárez en su casa

La China Suárez no tiene problemas en mostrar detalles de su día a día a través de las redes sociales . Sin embargo, en lo que respecta cocina y cómo se alimenta todos los días, es su chef personal, Lucia Scarpa , quien a través de una serie de videos comenzó a detallar varias cuestiones relacionadas con la alimentación de la artista y su familia.

Scarpa, es una cocinera que acumula más de 440.000 seguidores en Tiktok y sorprendió en los últimos días al documentar y compartir cada receta que preparó para “una actriz”, tal como mencionó en esa oportunidad, sin dar más datos de qué figura la había contactado. Sin embargo, los internautas no tardaron en descubrir que se refería a la China Suárez, tanto por los imanes y fotos que había en la heladera, sino también por la impactante colección de vasos que se observaban en la mesada.

Ya en el comienzo del video, la profesional destacó que las primeras preparaciones de esa jornada fueron unas opciones vegetarianas, como un pastel soufflé de calabaza y queso brie, unos champiñones rellenos con queso y tomates secos y una ensalada de cuscús “que es de mis preferidas”, acotó. Pero no quedaría allí, ya que también realizó preparaciones a base de carnes, como unas supremas rellenas, además de un wok de pollo.

Otro de los platos realizados en la cocina de la actriz fueron unas empanadas de cebolla y queso que “acá no se discuten, entonces las hice sí o sí”, e incluso “como tenía bastante espinaca quise innovar haciendo unos malfattis con salsa blanca y unos buñuelos que no fallan”. Las preparaciones con harinas tampoco quedaron de lado, ya que también realizó una focaccia de cebolla y unos “chipas saludables”. La mesa dulce no podía quedar vacía, así que Scarpa también se tomó el trabajo de averiguar cuál era su torta preferida, para luego sorprenderla con una pastafrola de batata”.

Lucía Scarpa, la cocinera influencer que trabaja en la cocina de varios famosos

Lucía Scarpa utiliza sus redes sociales para compartir aspectos de su trabajo, como el hecho de que sus clientes no siempre están en casa cuando ella cocina, y que en ocasiones aprovecha los ingredientes que ya tienen en la heladera, mientras que otras veces realiza las compras correspondientes. Además, destacó que le dejan libertad para cocinar lo que ella desea, y se asegura de dejar comidas, postres y pastelería tanto para el día en cuestión como para los días siguientes.

Este tipo de contenido no solo alimenta la curiosidad de los seguidores sobre los estilos de vida de las celebridades, sino que también ofrece inspiración para aquellos que disfrutan de la cocina y buscan nuevas recetas para probar en sus propios hogares.

Los últimos meses la cocinera también había revelado ser la chef privada del uruguayo Miguel Merentiel, el delantero que la está rompiendo en Boca. “Qué placer es trabajar con gente tan buena y generosa”, expresó en sus redes sociales, donde además de enseñar su trabajo también contó que el futbolista le regaló una camiseta que ella después se la dio a uno de sus seres queridos.

No es el primer futbolista que la contrata, aunque sí el primero que ella admite la identidad. Anteriormente, fue chef privada de dos futbolistas de San Lorenzo y de otros cuatro jugadores de Boca. Ella prefiere mantener el anonimato de los jugadores, y en los comentarios de los videos suele dar pistas de la identidad de sus clientes: sus seguidores creen que trabajó para Edinson Cavani, Marcos Rojo, Kevin Zenón, Nicolás Figal, entre otros.

Scarpa pasó de venderles viandas saludables al cantante Wos a incursionar en el mundo del fútbol. “Me contactaron de la producción de Wos para que yo le venda viandas para él. Se ve que le costaba llegar a su casa y cocinarse, no comía nada. Yo les ofrecí las viandas y me las compró. Eran las mismas que ofrecía a todos, con el menú semanal, que iba variando”, contó. Pero en diciembre de 2023, la querían para que fuera todos los días a cocinarles mientras el artista preparaba su tercer álbum. Wos la introdujo en el universo artístico: ya fue chef privada de actrices, modelos e influencers.