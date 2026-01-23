Remodelarán el penthouse que vendió Susana Giménez: detalles modernos y renovación millonaria

Se conocieron detalles del proyecto de refacción de la famosa vivienda en la que habitó la diva en la década de 1990.

El penthouse en el que vivió Susana Giménez en la década de 1990 en Barrancas de Belgrano cambió de propietarios tras una operación concretada a fines de 2025 por alrededor de un millón de dólares. El emblemático departamento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires será sometido a una reforma integral valuada en aproximadamente cuatrocientos mil dólares.

La vivienda destaca por haber albergado a la reconocida diva de la televisión argentina y por su exclusividad dentro del barrio. El inmueble no será destinado a alquiler ni a reventa, sino para vivienda. Una vez finalizada la renovación, se proyecta que el valor de la propiedad podría alcanzar un millón setecientos mil dólares en el segmento de inmuebles premium de la ciudad. El proceso contó con la participación de la inmobiliaria Ramos Couriel Real Estate para la gestión y del estudio Abuchdid Arquitectura en el diseño de la remodelación.

Durante los años 90, Susana Giménez vivió en este penthouse junto al empresario Huberto Roviralta, mientras alternaba con su conocida residencia principal en Barrio Parque. La conductora ocupó la propiedad hasta abril de 1998, fecha en que se concretó la venta original en medio del recordado “caso cenicerazo”. La vivienda pasó a manos de una mujer que en principio y según las fuentes consultadas, se había negado a desprenderse de la misma. Ahora, a más de dos décadas que fuera ocupada por la diva, se inicia una nueva etapa en manos de nuevos dueños, quienes buscan potenciar su valor y atractivo con una importante renovación.

image

image

El inmueble se ubica en la calle 3 de Febrero al 1900, en un punto estratégico de Belgrano, muy próximo a las Barrancas. El departamento ocupa dos plantas tipo dúplex —los pisos 28 y 29— y posee unos 400 metros cuadrados de superficie. Entre sus principales ambientes se encuentran un living comedor con balcón corrido, seis ambientes, cuatro baños, terrazas con vistas abiertas al Río de la Plata y a la ciudad, además de una suite principal con terraza privada y parrilla, describen ambas fuentes.

El penthouse cuenta con pisos de mármol en las áreas sociales, materiales importados, doble dependencia de servicio y baulera. Además, dispone de entrada independiente mediante palier privado, ascensores exclusivos, agua caliente y calefacción central por losa radiante, seguridad las 24 horas y cocheras fijas. La distribución favorece la amplitud y la luminosidad, gracias a grandes aberturas y su disposición en esquina.

Los detalles del proyecto de renovación

El proyecto de refacción prevé renovar prácticamente todo el inmueble: baños, cocina, aberturas, instalaciones, paisajismo y sistemas de iluminación serán puestos en valor con soluciones de bajo consumo y materiales de alto rendimiento. En los sectores sociales, se mantendrán los pisos de mármol originales, que serán restaurados con técnicas especializadas.

image

image

En cuanto a la refacción en sí, el arquitecto Mateo Aduchdid señala que “la idea es que no se note como un departamento de los ochentas. La intención de esta obra es que el departamento quede tipo a estrenar, en un edificio que ya tiene unos años de antigüedad. Pero que baños, cocina, los acabados, las aberturas, la tecnología de las instalaciones y el departamento en general sean actuales”. Para ello, planean “que sea un departamento inteligente, va a tener domótica, o sea que va a ser una propiedad podrá ser manejada con el teléfono desde cualquier parte del mundo, lo cual eso le da mucho valor. La idea es que sea un departamento eficiente, ecológico, y moderno, actualizando un poco el plano, el layout de la distribución, y todas las terminaciones”.

Por su parte, el sector de la terraza también será completamente renovado. “El departamento tiene dos terrazas. Hay un balcón terraza en el primer piso del penthouse y en ese piso está la cocina principal del departamento, y en el segundo piso del penthouse hay una terraza grande que tiene unas vistas que son realmente espectaculares. ¿Qué sucede? Al tener la cocina en el piso inferior a donde está la terraza, que es el área social, digamos, lo que se quiere hacer es armar una batería de servicios cercanos a esa terraza. Como tiene doble dependencia de servicio, una de esas dependencias de servicio se va a quitar y se va a poder utilizar para armar una kitchenette y un sector de servicios cercano a la terraza para que el departamento sea más eficiente y funcional".

El tiempo estimado de obra, señaló, será de unos ocho meses.

image

image

image