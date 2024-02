Revelan el nombre de la famosa periodista que conquistó a Alan de Gran Hermano

Qué se sabe del supuesto romance entre Alan de Gran Hermano y una periodista

Las especulaciones en redes sociales no se hicieron esperar, con usuarios sugiriendo nombres como Nati Jota (quien fue vinculada recientemente con Nacho Castañares, el ex participante de Gran Hermano pero del 2022), Luciana Rodríguez, e incluso Maru Arce, quien físicamente se asemeja a Sabrina Cortez. Ubfal trató de aclarar la situación indicando que la periodista en cuestión sería de Canal 26, generando aún más incertidumbre.

Alan 2.jpg

Catalina Gorostidi, otra ex participante, confirmó la información en Se Pico, aunque sin revelar el nombre de la periodista. "Yo no la ubico tanto, pero ya la vi... pero igual no voy a decir quién es. Alan es amigo mío, no lo voy a quemar. Me va a matar", reveló.

Ubfal, a través de sus redes sociales, agregó más confusión al descartar la conexión con Maru Arce y sugerir que la figura en cuestión pertenece a Canal 26. Hasta el momento, Alan Simone guarda silencio ante estos rumores que mantienen a los seguidores de Gran Hermano en vilo.