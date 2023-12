Revelan por qué el novio de Celeste Cid la dejó de un día para el otro

“Ustedes saben que Celeste Cid y el músico de Catupecu Machu, Abril Sosa, se separaron y según lo que tengo entendido no ha sido todo en buenos términos, al contrario. Les diría que estuvo todo bastante mal”, empezó diciendo el conductor de “Mitre Live” (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de la radio).

Siguiendo con su relato, el comunicador afirmó: “En los últimos días Celeste ha hecho algún que otro posteo que llamó la atención y pude hablar con una persona del entorno del baterista”.

“Lo que me dicen a mi es que Abril habría tomado la decisión de dejar a Celeste y volver con su ex, Silvana D’Abriola, la pregunta acá es si no jugó a dos puntas en algún momento”, agregó Etchegoyen antes de revelar más información.

2 (1).jpg Celeste Cid y su ex pareja Abril Sosa

“En este contexto que te estoy contando, Abril habría decidido instalarse nuevamente en Madrid y con Silvana para recuperar ese tiempo perdido. La persona que me cuenta esto me dice que Abril nunca dejó de amar a Silvana y por eso vuelve con ella”, dijo al respecto el presentador.

Y manifestó: “Y no quiero profundizar mucho pero me dicen que Celeste está devastada con esto qué pasó, se siente traicionada a más no poder, veremos si en algún momento los protagonistas dicen algo”.

Por último, sentenció: “Por otra parte les digo un dato de color. Me parece que en Catupecu no lo quieren más a Abril como baterista, me dijeron que podrían ser sus últimos días en la banda”.