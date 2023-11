Romina Uhrig contó en PH cuál fue su peor cita sexual

Romina-PH.jpg

“Fue algo que no me pasó jamás. Yo venía de estar con un novio que venía muy bien y no lo podía creer. Pero no les voy a mentir, fue la mejor persona, la segunda persona con la que mejor la pasé, a pesar de que tenía…”, contó la ex GH.

Su historia de Amor con Walter Festa

La historia de romance con el ex intendente de Moreno Walter Festa, fue uno de los temas que la dejó en el centro de la polémica a Romina, por algunas propiedades en la costa, las cuales Romina no reconocía.

Además, en el último tiempo se convirtió en una pareja de ida y vuelta. Fue la propia Romina quien afirmó en julio de este año que estaban atravesando un “impasse”, pero, un par de meses más tarde, decidieron “darle otra oportunidad al amor”.

A pesar de los ida y vuelta, Romi contó en PH que el amor con Walter fue fuerte y que se dio de una manera particular: “Con Walter fue distinto. Yo estaba con Ariel, con el papá de Mía, mi hija mayor, y empiezo a trabajar en la municipalidad. Él estaba como intendente y lo ayudamos para la campaña, y me entero por las primas de él que gustaba de mí, que le parecía muy linda, y que ellas –eso me cuentan después- le decían ‘no, es la mujer de mi primo’”, comenzó contando Romina sobre el inicio de la relación con Walter.

“Cuando él intendente yo empiezo a trabajar en privada, lo tuve que acompañar a una reunión que tenía en ese momento con Vidal, y con el papá de mi nena pasó un montón de cosas. Se enojó, todo un desastre, yo llorando, en un café, esperando a que él salga (Festa de la reunión), y él preguntándome que te pasa, no le quería contar, hasta que le cuento”, agregó la participante de Bailando 2023.

Y continuó: “Le dije que no entendía nada, si él le había dicho algo, me dijo que no…cuando me bajo del auto, me agarra la mano y me dice: ‘Bueno, es verdad, le dije que me gustabas mucho’. Me bajé llorando, ya a agarrar todas las cosas de mi casa, porque con el papá de mi nena pasó una situación que yo me enojé por lo que me había dicho. Agarré todo, a mi hija, y me fui a lo de mi hermana”.

“A todo esto, Walter me llamaba por teléfono, nunca lo atendí, pasaron 5 meses y él seguía, me llama y lo atendí. Fuimos a tomar algo, empezamos a charlar y me dio un beso…fue el beso más largo de mi vida”, contó y cerró: “Él tiene 20 años más que yo…al año me casó, al año siguiente tengo a mi nena y al año siguiente a mi otra nena. Fue todo como muy intenso”.