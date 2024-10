Se filtró un escandaloso audio de Fátima Florez luego que la acusaran de estafadora

El conflicto comenzó cuando LAM promocionó en sus redes y en pantalla el tema bajo el provocador titular: "Acusan a Fátima Florez por estafa". Ante esto, Florez no tardó en manifestar su enojo. En un mensaje de audio enviado a la productora del programa, expresó su indignación por el uso del término "estafa", aclarando que la acusación era falsa y que tal calificación le causaba un daño irreparable tanto a ella como a su equipo. “Eso no es cierto y ustedes lo saben. Están acusando a alguien de una estafa, algo muy grave”, afirmó la artista, visiblemente molesta.

Los audios furioso de Fátima Florez contra LAM

La situación se tensó aún más cuando Fátima Florez subió el tono de su respuesta, criticando duramente a LAM por lo que consideró una maniobra para ganar audiencia a costa de su reputación. "¿Pero por qué me ponés ese graph? No es cierto, me estás haciendo daño a mí y a mi equipo de trabajo", insistió. Además, la imitadora destacó lo peligroso de la palabra "estafa", un delito que puede llevar a una persona a la cárcel. "Estafadora es un delito por el cual una persona puede ir presa. ¿Qué quieren? ¿Que vaya presa? Yo no voy a ir presa porque no cometí ningún delito", subrayó con furia.