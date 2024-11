Soledad Larghi fue mamá y publicó las primeras fotos de su hijo

Fue así como expusieron la foto de Dante, quien se encuentra en brazos de Soledad Larghi y Rolando Graña. Ante esto, no tardaron en llegar los comentarios positivos de sus compañeros: “Nosotros sabemos, porque a lo largo de su vida hemos sido testigos, de la lucha de Soledad para tener un bebé, que se le ha dado”.

Soledad Larghi-Dante-hijo-1.jpg

Cómo fue el proceso de Soledad Larghi para quedar embarazada

Vale recordar que Soledad Larghi transitó un difícil momento previo a la llegada de Dante, ya que perdió un bebé: “Este año quedé embarazada y, lamentablemente, perdí el embarazo en la semana 10”. Ante esto, expuso el deseo que tenía con su pareja: “Fue una noticia que me puso feliz a mí, a mi familia, a mi pareja. Me pasó, me sorprendió, me lleno de felicidad... No llegó a un buen puerto, pero ya llegará”.

Además, ante el tratamiento que transitó durante 3 años, expresó: “Fue una experiencia de mucho aprendizaje para mí. Si en algún momento se me da, voy a ser una mujer muy feliz”. Es por eso que al quedar embarazada no pudo contener la emoción: “Estoy feliz. Fue una buscada muy larga y muy linda. Fueron tres años de tratamiento”

“Es un camino de aprendizaje. Esta noticia te borra todo lo duro que fue el camino, y sabes que valió la pena”, concluyó Soledad Larghi ahora que logró levantar en brazos a su pequeño hijo luego de los años difíciles que transitó.