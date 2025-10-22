Thiago Medina le habló al hombre que lo chocó y fue contundente

El ex participante de Gran Hermano reapareció en la televisión en diálogo con el programa LAM y se refirió al accidente sufrido.

Thiago Medina reapareció en la televisión y streaming luego de un largo período sin contacto con los medios por la recuperación que atravesaba por el accidente automovilístico que sufrió. Ya afuera del hospital y retomando las actividades cotidianas, el ex Gran Hermano habló con el periodista Ángel De Brito .

“ Sé que tengo un mujerón al lado, estemos juntos o no estemos juntos… Estoy contento de estar con mis hijas, de vivir. Estoy disfrutando del momento lindo que Dios me dio, que es vivir y seguir adelante. Quiero olvidarme de lo malo”, dijo mientras dialogaba con el móvil del programa de chimentos LAM.

Por otra parte se refirió a si existió comunicación con el conductor del automóvil que terminó impactando: “En el programa de Vero Lozano hablaron Raúl, la primera persona que te socorrió. ¿Pudieron hablar con la persona con la que chocaste? Esa persona estaba muy angustiada” , preguntó De Brito. Rápidamente Medina respondió : “ No tuve contacto con ellos por el momento. Que se queden tranquilo de que está todo bien. Todo pasa por algo. A mí me da lo mismo si charlamos o no ”.

“No hay problema. Yo estoy bien. Que esté tranquilo”, sumó. Luego, Daniela Celis, madre de sus hijas, dijo a su lado: “Los accidentes pasan. Todo pasa por algo. Está todo bien, ya está, ya pasó. El foco es que Thiago esté bien, que se recupere, que puede hacerle upa a sus hijas”.

Thiago Medina-Daniela Celis-LAM

Camilota, la hermana de Thiago Medina, compartió su momento de relax tras días de angustia

La familia de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano, vivió meses duros y de alta complejidad mientras atravesaba la larga internación en terapia intensiva que pudo superar después un arduo trabajo de los médicos del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Actualmente, la familia vive horas más tranquilas ya con el ex GH fuera del hospital.

Camilota, su hermana, fue una de las personas que más sufrió el tránsito de la internación debido a la preocupación por la salud de su hermano y el contacto constante con el espacio externo al hospital en un contexto delicado. A poco más de dos semanas de haber recibido el alta su hermano, Cami compartió a sus seguidores que está en un momento más tranquilo después de la vorágine vivida.

“Hoy no resolví todo, pero me elegí a mí. Y eso también es un avance", escribió la hermana de Medina en un posteo donde compartió seis imágenes disfrutando en un spa junto a otra persona a la cual no se identificó. Luego de varios meses de tensión, los gestos de tensión y tristeza se convirtieron en una sonrisa de par en par entendiendo que su hermano está bien.