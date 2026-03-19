La insólita razón por la que se largó a llorar Daniela Celis

La ex Gran Hermano , Daniela Celis , compartió un video llorando en sus redes tras un inesperado momento en la cocina. La panelista volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por polémicas ni declaraciones explosivas , sino por un momento de emoción que vivió en la cocina de su casa.

La influencer compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece visiblemente conmovida, incluso llorando, mientras relataba lo que le acababa de suceder preparando el desayuno. “Estoy haciendo huevos revueltos. Agarro un huevo, lo rompo y son gemelos. Son todos gemelos”, expresó entre lágrimas, sorprendida por el hallazgo.

Lo que podría parecer un detalle menor —un huevo con doble yema— tuvo para ella un significado completamente distinto. Según mostró en el video, no se trataba de un caso aislado: varios de los huevos que tenía presentaban la misma característica. “Mirá, tengo un maple gemelar”, agregó, aún impactada. Detrás de esa reacción hay una conexión profundamente personal. Daniela es mamá de gemelas, por lo que no pudo evitar asociar inmediatamente lo que estaba viendo con su propia experiencia de maternidad. La situación la desbordó emocionalmente y generó una ola de reacciones entre sus seguidores, que rápidamente viralizaron el momento.

Embed - 19 de marzo de 2026

Este episodio llega días después de que la influencer estuviera en el centro de la polémica por hablar sin filtros sobre su intimidad con Thiago Medina en un streaming conducido por Martín Cirio. Sus declaraciones generaron fuertes críticas en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la exposición de aspectos privados de su relación con el papá de sus hijas. Frente a la repercusión, Celis decidió hacer un descargo público desde su cuenta de Instagram.

“Hay cosas que no se dicen, hay cosas que quedan en la intimidad, no se expone a nadie”, reconoció en un video, donde admitió haberse equivocado. Sin embargo, fiel a su estilo espontáneo, cerró con una frase que dejó entrever su personalidad sin filtros: “Es cierto lo que pasa, me gusta, me gusta. Amo pasarla bien”.

Thiago Medina se calentó tras los elogios sexuales de Daniela Celis

Las declaraciones de Daniela Celis sobre su intimidad con Thiago Medina generaron una fuerte repercusión en redes sociales y en el mundo del espectáculo. El comentario surgió durante una transmisión en vivo junto a Martín Cirio y Julieta Poggio, donde la influencer habló sin filtros sobre su relación con el padre de sus hijas.

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El episodio volvió a poner en el centro de la escena a la expareja surgida en Gran Hermano. Aunque actualmente no estarían juntos como pareja, ambos continúan viviendo en la misma casa para criar a sus hijas gemelas, Laia y Aimé. En ese contexto, las declaraciones de Pestañela generaron sorpresa entre los seguidores del reality y rápidamente se viralizaron en distintas plataformas.

Durante la charla en el streaming, la influencer hizo referencia a su vida íntima con el joven y lanzó frases que llamaron la atención de quienes seguían la transmisión. “Amo la p… no podría vivir sin una… me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena, y me cuesta soltar”, expresó entre risas durante la conversación.

La creadora de contenido también habló sobre la conexión que tuvo con Medina durante su relación. “¿Dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?”, agregó, en un comentario que generó sorpresa entre los presentes en el estudio y dejó sin palabras a Poggio, quien participaba de la charla junto al conductor del stream.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/2032484596277817727&partner=&hide_thread=false Daniela Celis: "Amo la pija, no podria vivir sin una. Me pasó algo malo a mi en la vida, encontré una muy buena, me enamoré de esa buena y tuve dos hijas con esa buena. Donde encuentro otra mejor si ya tengo una buena? Es una cosa que no les puedo explicar chicos" pic.twitter.com/TQ2h3aZD6f — TRONK (@TronkOficial) March 13, 2026

En el descargo, Thiago cuestionó la manera en que se habló sobre su intimidad durante la transmisión. El joven sostuvo que existe una diferencia en la forma en que se interpretan este tipo de comentarios dependiendo de quién los haga: "Si una mujer habla de la ‘pi…’ está todo bien, pero si un hombre habla de la ‘con…’ es un pervertido o un desubicado. La mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan, me parece que estamos mal ahí”.

En el mismo video, Medina invitó a sus seguidores a opinar sobre el tema y abrir el debate en redes sociales. “¿Ustedes qué piensan? Dejen su mensaje ahí que los voy a estar leyendo”, expresó al finalizar su mensaje dirigido a quienes siguen su contenido.