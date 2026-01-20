TIGROU, el show que conmueve al mundo llega a Neuquén

El espectáculo argentino de acrobacia fue presentado en 35 países. Dónde, cuándo y cómo comprar las entradas.

El espectáculo argentino TIGROU de INNOVACIRCO llega a Neuquén Neuquén para cautivar al público con un espectáculo que rinde tributo a la magia narrativa de los cuentos infantiles donde todo es posible. El show se presentará el próximo 7 de marzo a las 21 en Mood Live , Ministro González 40 de Neuquén.

Escrita y dirigida por Pablo David Perez, TIGROU fue presentado en 35 países y fue visto por más de 2.000.000 de espectadores en todo el mundo desde su estreno en 2007.

El show aplica un vocabulario teatral a un espectáculo en vivo creando un relato vibrante que conjura íntimos y oníricos ambientes con una apuesta teatral Avant Garde. La obra ha captado la atención de figuras internacionales como Madonna , quien reconoció su potencia visual y calidad artística.

La obra y sus 14 artistas en escena – acróbatas, bailarines y cantantes en vivo – despliega una puesta visual deslumbrante donde la acrobacia de alto nivel, la música y la estética barroca se fusionan en una experiencia escénica única.

Las entradas ya están disponibles únicamente en flashpass.com.ar. El precio del ticket dependerá de la ubicación elegida: General $35.000, Oro $45.000 y Platino $55.000.