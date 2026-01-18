Turismo: ¿Qué resultados arrojó la primera quincena en Neuquén?

El ministerio que conduce Leticia Esteves dio a conocer los números en cuanto a ocupación e ingresos que dejó la actividad.

La provincia del Neuquén cerró la primera quincena de enero con buenos resultados para el sector turístico, según los datos relevados por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales.

El factor de ocupación promedio fue del 75% , lo que representa un incremento del 7% en comparación con la primera quincena de enero de 2025, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en plena temporada estival.

“ Venimos con números muy buenos , con muchos eventos culturales y deportivos programados y fiestas populares para lo que resta de la temporada”, destacó la ministra Leticia Esteves .

“En esta primera quincena estamos un 7% arriba del año pasado, con destinos como Villa Traful al 100% de ocupación, pero también con un norte que nos sorprende: Chos Malal está un 15% por encima del año pasado y las hosterías del norte están llenas”, ejemplificó.

Sobre las causas del incremento, la ministra reconoció que muchos son los neuquinos que deciden “quedarse en la provincia y eligen vacaciones un poco más cortas”.

La funcionaria también señaló el impacto de la promoción y señaló que en el caso del norte “responde 100% a la promoción turística que estamos haciendo de estos nuevos destinos, que son los destinos emergentes”, y reconoció el esfuerzo de los privados para mantener precios interesantes.

Leticia Esteves

Turismo de cercanía

“El turismo de cercanía está siendo muy importante y, con el lanzamiento de los dos programas junto al BPN, seguimos generando beneficios para que los neuquinos puedan disfrutar de los destinos de la provincia”, dijo Esteves.

La funcionaria sostuvo que “las fiestas no solo mantienen viva nuestra identidad y nuestra cultura, sino que también generan un dinamismo muy importante en las localidades, incluso en un contexto complejo marcado por la emergencia ígnea y la emergencia hídrica”.

“Es fundamental recordar a quienes nos visitan que está prohibido hacer fuego en toda la provincia y que tenemos que ser responsables con el cuidado del agua. El 87% de quienes nos visitan lo hacen por nuestros recursos naturales”, insistió la ministra.

SMAndes_FedericoSoto Turismo-20

Ocupación por destinos

Los principales destinos turísticos reflejaron niveles de ocupación elevados y, en todos los casos, superiores a los registrados el verano pasado. San Martín de los Andes alcanzó el 80%, Villa La Angostura el 83% y Villa Pehuenia–Moquehue se destacó con un 94%, mostrando uno de los mayores incrementos interanuales. Villa Traful registró ocupación plena, mientras que Caviahue–Copahue llegó al 70%, confirmando el buen desempeño de los destinos cordilleranos.

En el centro y norte de la provincia también se observaron resultados positivos. Aluminé alcanzó un 65% de ocupación, Chos Malal un 65% y la región del Alto Neuquén promedió un 60%, todos con subas significativas en relación con la primera quincena de enero del año anterior. En tanto, la ciudad de Neuquén registró un 55%, con un crecimiento sostenido en el turismo urbano y de eventos.

Durante este período se contabilizaron más de 250 mil pernoctes en toda la provincia y más de 65 mil turistas recorrieron las distintas regiones. El comportamiento de la demanda mostró una estadía promedio de 4,5 días, lo que impactó de manera directa en el movimiento económico y en la ocupación de los servicios turísticos asociados.

SMAndes_FedericoSoto Turismo-22

La plata que dejó la actividad

El gasto total estimado durante la primera quincena de enero ascendió a unos 45 mil millones de pesos, reflejando la importancia del turismo como motor económico provincial. En cuanto a las perspectivas para lo que resta del mes, el nivel de reservas para la segunda quincena alcanza el 60% a nivel provincial, con una demanda espontánea estimada superior al 20%.

Desde el área que conduce Esteves se destacó que, históricamente, la tercera semana de enero y el fin de semana de Carnaval concentran los picos máximos de ocupación del verano, lo que anticipa un cierre de temporada con indicadores igualmente positivos.