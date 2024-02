Video viral: a qué famosa panelista de Intrusos Wanda Nara mandó a "la m..."

Hablando acerca de su vínculo con L-Gante, la empresaria aclaró: "No tuve nunca una relación, nunca tuvimos una relación, sí tenemos una amistad". A lo que Iavícoli acotó: "¿Cómo que no? Pero hay imágenes de unos besos. Tenes la memoria frágil".

La fuerte y tremenda respuesta de Wanda Nara a Karina Iavícoli

Inmediatamente Wanda Nara recogió el guante y preguntó: "¿Quién habla? Ahhh, Karina, que le encanta darme con un palo". A lo que la panelista le contestó: "No, lo que pasa que vos tenés muchos que te chupan las medias. Entonces por ahí yo soy más frontal, y parece que te doy con un palo".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Dcevampiro/status/1753462433820139688&partner=&hide_thread=false #Intrusos Wanda Nara limpiando el piso con Iavicoli pic.twitter.com/izgDpVCXHg — German (@Dcevampiro) February 2, 2024

Sin pelos en la lengua Wanda le contestó: "No, me encanta que seas frontal, ahora que podemos hablar. Porque cuando hablas en el programa y yo no puedo contestar, me atraganto, porque no te la puedo devolver. No tengo tu contacto, sino te mandaría a la mier... cada un minuto".

Iavícoli no se quedó atrás y cerró: "Qué bueno, te voy a escribir, así salgo en los portales". Picante Wanda le aclaró: "No, pero yo te lo digo en privado. Para mí hay que corregir en privado. No en público. Yo cuando salgo con mis hijos, soy una mami divina, en mi casa los pongo en órbita".