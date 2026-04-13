Virginia Gallardo, ¿gobernadora?: el deseo de Roberto Garcia Moritán

Tras los fuertes rumores de una relación sentimental entre Roberto García Moritán , el ex marido de Pampita, y Virginia Gallardo , el ex ministro porteño salió a aclarar cuál es su verdadero vínculo con la diputada correntina. Cabe recordar que las versiones de un nuevo romance surgieron a finales de marzo gracias a las seguidas interacciones entre ambos en las redes sociales y, en ese entonces, Moritán se había encargado de aclarar que está soltero y esperando a estar listo para su próxima relación.

Los rumores, que provocaron un fuerte cruce de Pablo Duggan y hasta un palito de Marta Fort hacia Gallardo, siguieron incrementando luego de que el ex marido de Pampita visitara Moria Casán en su programa. Si bien volvió a negar los rumores, contó cómo fue el día que conoció a Virginia en un estudio de televisión: “Empezamos a conversar por venir a este mismo estudio y hablábamos de temas de economía”.

“Después a ella la eligieron como diputada por La Libertad Avanza y quien sabe... quizás por eso también fue un motivo por el cual empezamos a estar en contacto”, agregó. Además, se mostró a favor de su rol como diputada, dado que es “vivísima, simpática y conocida” y, ante la consulta de Casán sobre si le gustaba, concluyó: “Es monísima".

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Fue en vivo que Virginia se comunicó con el programa y envió un mensaje para que leyeran al aire, dirigido hacia Moritán, algo que alimentó aún más las versiones. “Si supieras cuánto tengo para decir… les mando un beso y, sobre todo, un beso a Roberto”, escribió la diputada.

El particular deseo de Roberto García Moritán

En las últimas horas, Roberto García Moritán fue entrevistado por un móvil de Infama e intentó dejar en claro que las versiones de romance no son más que rumores: “Nada que ver. Somos amigos, nada que ver”. A pesar de insistir en su soltería, aprovechó el momento para elogiar y apoyar a Virginia Gallardo en una posible candidatura: “Me gustaría que sea la gobernadora de Corrientes y no mucho más que eso”.

“Es buenísima, pero nada que ver”, insistió, sobre las cualidades de la diputada, y cerró las puertas del amor, a pocos meses de su separación de Priscila Crivocapich: “Estoy soltero y tranquilo. Y quiero estar soltero un tiempo más”.

El enojo de Roberto García Moritán con Pablo Duggan

Ni bien se difundieron los rumores sobre el posible romance entre Virginia Gallardo y Roberto García Moritán, Pablo Duggan salió a opinar a través de su cuenta de X. Luego de “repostear” una publicación sobre el romance entre los políticos, el periodista de C5N lanzó: “Virginia salí de ahí”.

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El empresario no tardó en responder al comentario del comunicador vía X: “Nunca fuiste más que un chimentero y un operador de 4ta, Pablito”. Sin embargo, si bien aún no confirmó los rumores de romance con Gallardo, en su respuesta dejó entrever cierto interés por la ex mediática: “¿No te gusta la pareja? Contame…”.