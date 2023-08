Wanda Nara confirmó en qué país se hará el tratamiento contra la enfermedad que enfrenta

La modelo habló de cómo está viviendo su particular momento de salud.

“Todo fue muy rápido para mí. MasterChef terminó, el Martín Fierro fue el domingo y yo tenía planes de viajar pocos días después”, comenzó, describiendo el momento en que se enteró de su enfermedad: “Me sometí a un análisis, que se filtró antes de lo previsto. Era un procedimiento de rutina antes de cualquier viaje. Fue un shock porque la noticia inicial fue 'no puedes volar'. No sabíamos cuánto tiempo duraría esto. Fue abrupto para toda la familia, ya que el club (Galatasaray) había proporcionado un avión para Mauro (Icardi) y para mí para mudarnos. Todo sucedió repentinamente”, explicó.

Embed

En medio del diálogo con Rodolfo Barili y Cristina Pérez, Wanda mantuvo la calma al describir la situación desafiante que enfrenta. Además, compartió el deseo que le surgió en relación a su experiencia: “En el futuro, me gustaría hablar y ayudar a aquellos que puedan necesitarlo o que tengan preguntas similares a las mías. Antes de partir, le dije a mi médico: 'Si es útil, te dejo mi número para que alguien con la misma afección pueda llamarme'. Él respondió: 'Ahora mismo no estás en condiciones de ayudar a nadie'. Cuando te sientas más fuerte, seguramente podrás hacerlo, pero no es el momento".