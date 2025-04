Wanda Nara contó cuál será su postura si la China Suárez se vuelve a meter con sus hijas

En ese sentido, la empresaria cosmética pasó por la fiscalía para declarar en torno a una denuncia que había realizado su ex esposo por un supuesto maltrato de uno de los hijos de ella con Maxi López. Tras brindar sus palabras en la causa, la mediática habló con los noteros que se acercaron, y allí hizo una revelación sobre la ex Casi Ángeles.

La conductora de Bake Off Famosos habló con el programa de El Trece Puro Show. Allí le preguntaron si había exigido ante la Justicia el requisito de que no esté la China cuando la semana que viene comience el proceso de revinculación de Mauro con sus nenas.

En ese sentido, Wanda Nara expresó: “Yo no pedí eso. A mí no me interesa. Él puede estar con quien él elija”. Sin embargo, luego precisó: “Son mis hijas las que en todo caso compartirían o no tiempo con una persona y son ellas las que fueron escuchadas por la Justicia”.

“Yo no estaba en el país cuando ellas declararon. Y son ellas las que van a decidir con quién estar y con quién no”, sentenció Wanda picante sobre la China.

Palabras que fueron precedidas por una mojada de oreja al dar a entender que Icardi seguía enamorado de ella y no de Suárez: “Yo le deseo lo mejor, ojalá que él pueda superar la separación, rehacer su vida, y que realmente que sea feliz. Lo conozco más que nadie y sé que seguramente la debe estar pasando muy mal”.

“Prefiero esperar a que avance un poco más su terapia para que él entienda que cada palabra a veces duele más que un golpe, ¿no?“, admitió. De esa forma, justificó la distancia total de Mauro Icardi de su familia tras el escándalo en el Chateau Libertador, y a más de tres meses de que el futbolista no pasa tiempo con sus chicas.

A quién puso Wanda Nara en la funda de su teléfono

Como símbolo de ese amor de madre que Wanda Nara mostró siempre por sus hijos, la mediática llevaba en la parte posterior de su celular, más precisamente en la funda, la foto de los niños. Sin embargo, en los últimos días la cantante decidió reemplazarla por una nueva.

En diversos posteos podía verse cómo la conductora mostraba su funda con la imagen de Valentino, Constantino y Benedicto, quienes nacieron de su relación con Maxi López, y Francesca e Isabella, hijas de Mauro Icardi.

Sin embargo, ahora sorprendió al cambiar la foto de sus hijos por una de L-Gante. En las últimas storys publicadas por la conductora podía verse cómo en su teléfono de color gris destacaba la cara del cantante de RKT.