Wanda Nara contó el secreto más duro sobre su salud

Wanda Nara accedió a una íntima charla con Susana Giménez en su programa. Allí, la modelo, empresaria, conductora y cantante habló de todo. Especialmente, gran parte de la entrevista estuvo referida a sus problemas de salud en el último tiempo.

“Estoy bien… Vos viviste un poco de cerca todo el susto que nos pegamos”, reveló Wanda, visiblemente afectada por el diagnóstico que sacudió su vida. Según reconoció, cuando aún estaba internada llamó a la diva para contarle lo que estaba sucediendo: “Estaba internada en otro lado y cuando vos llamaste me derivaron, porque yo no sabía lo que tenía, y ahí me derivaron a las personas que vos me presentaste de Fundaleu”.

“El tratamiento es de pastillas. Nadie se animaba a decirme qué tenía y por teléfono me dijeron ‘mirá, no hay que dar un diagnóstico así, pero estás tan ansiosa, tan nerviosa’, y dijeron ‘tenés, esto, esto y esto’. Yo me quedé en shock”, contó la modelo.