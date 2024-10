Wanda Nara metió la pata: reveló el nombre de un eliminado de Bake Off

Claro que no dio detalles de cuándo se verá ese programa, pero adelantó que será el día que Damián Betular, uno de los jurados, no esté en el programa.

WANDA NO PODES KADJJSSK LA AMO pic.twitter.com/biFxnuMnyy — c (@catanation_) October 7, 2024

El paso de Wanda Nara por el living de Susana

Wanda hizo su ingreso al estudio con su tema “Bad Bitch” y llegó con un perro salchicha en sus brazos. “No tenía con quien dejarlo en casa”, dijo la morocha explicándole a a conductora el motivo por el que llevó a la mascota.

La perlita de la noche llegó cuando la exmujer de Mauro Icardi se sentó en el living junto a “Susi”, como bautizó a la mascota en homenaje a Susana, y la perrita orinó en el sillón. “Quería un perrito macho, pero ella era de una chica que no podía tenerlo”, contó Nara sobre su nueva mascota.

En otro momento de la noche, Wanda contó sobre el día que la diagnosticaron con leucemia. “Me quedé en shock” recordó la empresaria quien aseguró estar bien y que “el tratamiento es de pastillas”.

“Son varias pastillas. A veces me angustia cuando viene Isi (Isabella) con el vaso de agua y las pastillas. Ellos escucharon eso y saben que la pastilla es importante”, agregó.

"Fue todo una confusión" Wanda se refirió al difícil momento de salud que tuvo que afrontar



¡Seguí el programa de #SusanaGimenez en https://t.co/eUvn7VkEv2! pic.twitter.com/g291TzdoIm — Susana Gimenez (@SusanaGimenez) October 7, 2024

A seis meses de haberse instalado en Argentina, Wanda contó que la decisión de vivir en Argentina marcó su separación. “Afuera es todo hermoso, pero llega un momento que los chicos necesitan estabilidad emocional. Yo supongo que él (por Mauro Icardi) me ama y pienso que vamos a ser siempre familia. Mi lugar en el mundo siempre fue Argentina, pero también entiendo que la carrera de un jugador de fútbol dura poco. Pero yo también dejé muchas cosas, no me arrepiento”, explicó confirmando no solo la separación sino los motivos.

“Tenía ganas de hacer lo que a mi me gusta. Me encanta trabajar en la tele y hacer cosas en la música, que es algo nuevo. También tengo mis maquillajes, pasar tiempo con mi hermana”, sumó.

La semana pasada L-Gante participó de Bake Off Famosos (Telefe), programa que conduce Wanda, pero el cantante la bloqueó. “Me bloqueó, no le gustó como lo editaron, lo editaron mucho. Me dijo de todo”, dijo Nara sobre el vínculo que mantiene con el cantante.

Además, Wanda reconoció que el momento en que se juntó el cantante con la China Suárez lo consideró una “traición”. “Yo me hice muy amiga de él y después al tiempo ella lo invitó a una avant premiere y yo sentí que fue a propósito. De parte de los dos me pareció muy raro. A él le dije que me parecía mal porque él sabía toda la historia (refiriéndose a la infidelidad de Icardi con la China Suárez). Siento que fue algo generado para la prensa y cuando un amigo me hace una cosa así me lastima”, cerró.