Wanda Nara enfrentó a L-Gante: "No soy una mina que tiene sexo ocasional”

Wanda Nara está una vez más en el ojo de la tormenta tras la polémica frase que lanzó L-Gante en el living del programa de Susana Giménez. El cantante se cumbia 420 visitó a la diva de los teléfonos quien quiso saber si está enamorado de la conductora de Bake Off.

Tras esta declaración, Wanda no dudó en mostrarse enojada en sus redes sociales con el cantante a quien tildó, una vez más, de mentiroso. “Una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que amague la vida”, escribió la morocha que cerró su extenso comunicado: “Ojalá una vez más te sirva usarme para que no se hable de tu tema en la justicia. Ojalá hablen de tus canciones” .

Wanda Nara habló con LAM: “Nunca tuve sexo ocasional”

La conductora de Bake Off Famosos fue interceptada por las cámaras de LAM (América) ennn la noche del lunes y charló sobre su estado emocional actual y las polémicas declaraciones de L-Gante.

“No se por qué sigue hablando de mí. A mi me gusta hablar de trabajo. Cuando hicimos cosas juntas nos fue muy bien. Siempre fuimos amigos. Ya tuve una charla con Elian y no me pidió disculpas”, dijo la mayor de las hermanas Nara sobre el vínculo con el cantante.

Sin embargo, eso no fue todo y Wanda aclaró la versión que indica que tuvo sexo con el artista. “No soy una mina que tiene sexo ocasional. Nunca lo hice en mi vida. Nunca tuve sexo con un compañero de trabajo o el ambiente”, sentenció.

En cuanto a la relación con Mauro Icardi reconoció que están “muy bien” y apostó a la reconciliación. “Obvio que intentamos reconciliarnos. Voy a luchar siempre hasta el final por mi familia como lo hice con mi anterior matrimonio (con Maxi López). A veces te va bien y otras mal”, dijo.

Y concluyó: “No hay nada imperdonable, hay mucho amor, pero hay muchas mentiras y nos afectan. El amor y la familia están intactos”.