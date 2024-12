Wanda Nara con Susana: qué hará la rubia con el dinero que cobró

La entrevista tuvo el rating esperado y alcanzó los 13.3 puntos y claro está que Wanda no fue gratis a la misma. Tal como ocurrió con Pampita Ardohain, la empresaria cobró para charlar con Susana sobre su vida y tomó una decisión sobre el destino que tendrá ese dinero.

“El dinero que me pagó hoy Telefe lo voy a donar al Hospital de San Isidro” , anunció la conductora de Bake Off Famosos en una historia que subió a las redes sociales minutos después de terminar el programa. Luego, explicó los motivos de la decisión: “Cuidaron tantas veces a mi abuela que ya no vive, cuando no tenía posibilidades”.

El centro de salud, bajo la dirección de Miguel Ángel Pereira, según detalló la empresaria, fue el refugio en tiempos complicados para la familia enfrentaba limitaciones económicas. Por ello, Wanda, en memoria de su abuela, tomó esa decisión como una muestra de gratitud. “Gracias a todos por sus mensajes. Buenas noches”, cerró el comunicado. En cuanto a la suma de dinero que cobró se desconoce el monto.

Wanda Nara advirtió a la China Suárez: “No te metas…”

Wanda dio las versiones de ese polémico encuentro en el que se cruzó a la actriz, con quien Mauro tuvo un encuentro fogoso hace un tiempo que llevó a la separación de la pareja. “La fui a saludar (a China). Elián también la saluda porque trabajaron juntos (Refiriéndose al tema que el cantante de cumbia 420 hizo con la actriz)”, dijo Nara quien reconoció, al mismo tiempo, que ese video lo “sentí como una provcación”.

Sobre el cruce entre ella y la China, la empresaria contó: “La vamos a saludar y lo primero que le digo es “China, estoy bien. Vos, ¿estás bien?”. Bajemos un cambio, le dije. A lo que ella me respondió: “Somos gente grande”. Nunca me dijo “Sos grande””. Y contó que la actriz le dijo que no le interesa estar con Mauro.

En ese momento, Wanda lanzó una polémica advertencia a la China y le dejó muy en claro que no se meta tampoco con L-Gante. “Le dije que con Elián no se meta”, dijo la conductora de Telefe poniéndole un límite a la ex de Benjamín Vicuña.

Cuando se filtró en el encuentro en las redes sociales, había surgido el rumor de que la China se había enojado mucho con Wanda porque la estaba grabando. Sobre esto, la mediática aclaró: “Ella se enojó porque estaban filmando todo el restorán. “Relajá un poco”, le dije. No son mis amigas es todo el restorán”. Fue ahí cuando me dijo que no le gusta exponer su vida y le dije que se calmara un poco.

Fue ahí cuando Wanda le confió a Susana que cada vez que sale a un lugar consulta si va a estar la China para evitar cruces, sobre todo con las amigas. “Tengo un grupo de 10 amigas que si la ven... no le hacen lo que le hizo Pampita, la matan. Mis amigas son muy temperamentales. Vivieron muchas situaciones y la culpan a ella de todo”, confió la mediática en el living de Susana.

“Se la hizo a tantas mujeres y no me lo tomo personal… mis amigas se pusieron a pelear con las amigas de ellas (en el boliche). Lo único que le dije fue que si no quiere escándalo no nos crucemos y le aclaré que Mauro está libre”, cerró Wanda sobre la relación con la China Suárez.