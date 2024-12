Wanda Nara tiró la casa por la ventana con una descontrolada fiesta y desató la furia de sus vecinos

Lo que comenzó siendo una noche a pura fiesta y show, terminó en escándalo, denuncia y multa para Wanda Nara . Es que la conductora de Bake Off Famosos , festejó su cumpleaños número 38 con a todo trapo, pero algo se fue de las manos.

Los famosos que dijeron presente en la fiesta de Wanda

Entre los invitados, no faltaron las caras conocidas. Su excompañero de MasterChef, Donato De Santis, se encargó de parte del catering, mientras que las tortas y postres corrieron por cuenta de Maru Botana, con quien compartió pantalla en Bake Off Famosos. Ambos chefs también estuvieron presentes, sumándose a la lista de amigos y familiares que acompañaron a la cumpleañera en una noche que prometía no tener fin.

A la hora de los shows en vivo, la misma Wanda Nara tomó el micrófono para improvisar un recital, a lo que se sumaron las presentaciones de su pareja, el cantante L-Gante, y de Karina La Princesita. El despliegue de sonidos, luces y movimiento fue tal que, para los vecinos de Santa Bárbara, la celebración dejó de ser una anécdota para convertirse en una auténtica pesadilla.

Fiesta Wanda.jpg Maru Botana fue una de las famosas que dijo presente en la fiesta de Wanda Nara.

Fiesta, excesos y denuncias para Wanda Nara

La intervención de la Policía fue el punto de quiebre. Pasadas las 12:30, cuando el reglamento del country exige que los festejos finalicen en días hábiles, las quejas de los residentes llegaron a un punto límite. Una primera vecina relató que llamó a la garita de seguridad para denunciar los ruidos molestos y la cantidad de autos que circulaban sin cesar. Desde allí, le confirmaron que la conductora ya había sido notificada de las quejas. Pero la fiesta continuó sin modificaciones.

“No era tan tarde, pero claro, era lunes”, explicó Majo Martino, invitada al evento, en el programa Mañanísima. La Policía finalmente llegó al lugar y exigió que se bajara la música. Wanda, lejos de incomodarse, tuvo una reacción desafiante: “A ella no le importó nada y dijo que le cobraran la multa”, contó la periodista. Sin embargo, los agentes le aclararon que no había multa posible y que debía cumplir con la orden de reducir el ruido.

La tensión no terminó con la presencia policial. Mientras la fiesta se desvanecía hacia la madrugada, una segunda vecina denunció que, aunque su casa está a tres kilómetros de la propiedad de Nara, los ruidos se sentían como si estuviera “a metros de distancia”. La magnitud del evento fue tal que, según confió, el chat de los vecinos se convirtió en un hervidero de mensajes, donde la indignación era generalizada.

¿Sancionarán a Wanda?

Tras el escándalo, las vecinas de Wanda entrevistadas por los medios deslizaron que la conductora podría enfrentar una multa de medio millón de pesos, una cifra considerable para cualquier residente, pero insignificante para una figura que acostumbra desafiar normas y opiniones. “A ella no le importa nada”, insistió Majo Martino al detallar incluso que todo continuó hasta las 4 de la mañana.