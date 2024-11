Yanina Latorre reveló por qué las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi no pueden salir del país

Yanina Latorre fue una de las voces que explicó los detalles de esta medida en su programa El Observador. La panelista detalló: “A las nenas, en este momento, no las puede sacar del país ni Wanda ni Icardi. Fue ella la que presentó o pidió una cautelar, cuando arrancó todo este tema. Para no tener miedo de que él tal podría irse a Estambul con ellas y no sé qué… No pueden salir del país con nadie, con ninguno de los dos progenitores”.