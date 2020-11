Estalló Messi: "Estoy un poco cansado de ser siempre el problema de todo"

Desde el entorno de Antoine Griezmann, compañero de Messi en Barcelona, primero un ex representante y después un tío del delantero culparon al rosarino por el bajo rendimiento del francés. "Messi es el régimen del terror", dijo Eric Olhats, el ex agente. "Los entrenamientos están hechos para que gusten a ciertas personas. Es evidente que no se trabaja. Alguien domina todo e impone entrenamientos muy suaves", había declarado el familiar en alusión al 10.