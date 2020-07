"Estamos trabajando con Provincia para poder salvar parte de la temporada en Caviahue"

La actividad y la reapertura del cerro tiene que estar solicitada por el gobernador de cada provincia al jefe de Gabinete de la Nación, y lo que vemos difícil es que se abra una provincia y otra no, aunque eso no lo sabemos. Pero lo cierto es que lo que haría el gobierno nacional es habilitar la actividad. De ser así, nosotros estaríamos en condiciones de demostrar que podemos abrir. El gobernador (Omar Gutiérrez) dijo claramente que él no permitiría el turismo y la apertura de los centros de esquí, y si nosotros queremos habilitar los medios de elevación solo lo podemos hacer en forma local. Pero no lo tenemos claro todavía porque dependemos de una habilitación de la actividad a nivel nacional. Nos preocupa incluso cómo vamos a abrir a nivel local.

—¿Está cerrado el cerro Caviahue, no hay ningún tipo de actividad interna?

Los tres cerros de Neuquén están cerrados y también los del país. No estamos en condiciones porque no se puede acceder al área de concesión por temas de seguridad. Cuando un cerro abre, acompañado de la apertura, independientemente de los protocolos que hoy existen por la pandemia y que hay que cumplir a nivel sanitario, tenemos protocolos internos de seguridad, el personal, de rescate, las motonieves, las máquinas, la gente que atiende situaciones de accidente. Todo eso tiene que estar preparado para una apertura.

—¿Cuántos empleados tiene el cerro y cómo se están pagando los sueldos?

Indudablemente, los sueldos de los permanentes se están pagando. Estamos todos con asistencia del ATP (programa de Apoyo al Trabajo y a la Producción), la situación es muy crítica. En este momento el cerro emplea a 23 personas, pero llega a 171 personas en temporada y fluctúa un poco más, un poco menos. Todo está planteado en Nación y en Provincia para ver cómo se puede atender esto. El problema no son los sueldos ahora, claramente, sino que nosotros facturamos 90 días para poder atender y vivir todo un año y esperar hasta la próxima temporada. Por eso este escenario de no abrir es muy crítico, y de abrir eventualmente, no más allá de la primera semana de agosto, ya no tiene sentido. En el mejor de los casos, si existiera esa posibilidad, a lo mejor con mucha cantidad de nieve y que pudiera durar hasta los fines de semana largos de octubre y poder tener 60 días de funcionamiento, eso sería una ayuda muy importante. Pero por ahora es todo muy incierto.

—¿Han pedido la modificación de alguna cláusula en el contrato de concesión debido a este contexto de emergencia por la pandemia?

Hemos hecho un pedido muy informal y de conversación porque esta cosas dependen de un decreto. Hemos planteado que una pérdida de un año es algo muy grave en la concesión. Tenemos hasta el 2031 la concesión, pero un año de pérdida impacta muchísimo.

—¿Qué experiencias se pueden mostrar en otras partes del mundo para ver en qué camino puede seguir el sector en esta temporada?

Frente a este contexto, la verdad es que es muy difícil porque es inédito, no hay antecedentes. En Europa hubo una temporada, que inició y se tuvo que acortar en muchos lugares. Pero en algunos centros de esquí se arriesgaron mucho más a hacer actividades. El tema es que en Austria hubo un gran problema, porque a partir de lo que pasó en ese centro de esquí (donde se registraron contagios masivos de muchos turistas del mundo) devino en un problema mucho más grande por tener el centro más abierto en el tiempo y se tuvo que rastrear a muchos esquiadores. Ahora el problema lo tenemos en Nueva Zelanda, donde ellos han habilitado la actividad y los centros de esquí el resultado no lo sabemos, y no han implementado un protocolo acorde como nosotros. Basta con solo ver en las imágenes, que están sin barbijos y sin distanciamiento social, con una normalidad absoluta. Puede ser una excelente experiencia para ello o un desastre, y esto no lo sabemos.

—¿Qué tiene de distinto el protocolo para los esquiadores? Pareciera que se podría respetar la distancia social y la cobertura facial muy bien por los espacios abiertos.

El protocolo está elaborado y la distancia social tiene que mantenerse de cualquier manera. Porque si bien en las actividades al aire libre, como esquí, snowboard o caminata con raquetas, no hay tanta proximidad entre las personas, sí la hay en lugares más abrogados, como en las confiterías, escuelas o guarderías de niños. En este caso, aun abriendo, hemos coincidido en que no podemos abrir las guarderías. Este panorama siempre pensando en abrir a partir de agosto.

—¿Cuál es el escenario de mínima para habilitar en el cerro Caviahue la temporada?

En el escenario de poder hacer alguna actividad, no va a estar relacionada con el turismo, porque también falta resolver el tema de la hotelería. Solo podríamos hacer la actividad deportiva y recreativa, y solo los fines de semana.