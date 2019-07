Carlos Soñé fue condenado en 2004 a 30 años de prisión por violar al hijo de su pareja, de 3 años, quien murió horas después.

El debate se centra en la falta de tratamiento psicológico que recibió el violador a lo largo de los 17 años que lleva de condena y la responsabilidad del Estado por incumplir la ley que prevé que asista a los internos en la rehabilitación y reinserción social.

Los informes criminológicos

Desde diciembre de 2017, Soñé goza del beneficio de dos salidas transitorias por mes y con custodia policial a la casa de su actual pareja en Centenario, donde los vecinos se manifestaron indignados.

A principios de julio de este año, hubo una audiencia donde quedó demostrado que Soñé cumple con algunos requisitos para las salidas laborales, como tener conducta y concepto positivos, y cumplir con el tiempo previsto por ley.

Lo que no le favorece son los informes del gabinete criminológico, que determinan un grado de reincidencia alto.

Ya en la sentencia de 2004 había quedado plasmado que “es un psicópata perverso”. En los últimos informes se deja constancia de que Soñé tiene poca capacidad de autocrítica, conducta autoindulgente, un discurso superficial, no reconoce la existencia del daño causado con el delito, tiene altos niveles de egocentrismo y rasgos de conducta impulsiva. Por lo que se concluye con un diagnóstico desfavorable para las salidas.

Iría a la U11 solo para dormir

Las salidas laborales solicitadas son parte de un régimen de semi-libertad, donde saldría de lunes a sábados de 9 a 20 al domicilio de su pareja en Centenario, quien a su vez sería su empleadora.

Soñé comercializaría electrónica a través de portales de internet y de una página web “fantasma”, ya que desde hace meses no registra movimientos.

Centenario: vecinos están preocupados por las salidas

A partir de la noticia sobre la posible autorización de las salidas laborales para Carlos Soñé, vecinos de Centenario expresaron su “enorme preocupación” por la presencia del condenado por violación en su barrio.

“Empezamos a ver que había custodia policial cada dos semanas y uno de los vecinos consultó. A raíz de eso, empezamos a interiorizarnos en el tema y a seguir el caso más de cerca”, explicó a LM Neuquén una de las vecinas del barrio Tierra Mansa, donde vive la actual pareja de Soñé, quien ya había comenzado con salidas transitorias en diciembre de 2017.

“Hace tres semanas tuvimos una reunión de vecinos, todos tenemos hijos y es terrible el caso por el que se lo condenó”, aseguró la mujer, en referencia a la brutal muerte de Franco Alonso, el pequeño de 3 años y medio que fue sometido sexualmente por Soñé a lo largo de un año. (ver Caso)

Ahora, luego de que un tribunal de Impugnación revocara el fallo del juez Gustavo Ravizzoli, que subrogó a la jueza de Ejecución Raquel Gass, Soñé podría obtener salidas laborales que consisten en volver a la prisión únicamente para dormir. En este sentido, el hombre trabajaría comercializando productos de electrónica a través de portales de compraventa mediante una página web, en la casa de su pareja, ubicada en dicho barrio.

“Es un barrio muy tranquilo, uno elige irse a vivir a un lugar como este, un poco más alejado del centro, y de repente tenés un problema en la puerta de tu casa”, aseguró la vecina, y resaltó: “Estamos indignados y preocupados. Hay muchos niños en este barrio, además son chiquitos. Nos toca a todos de cerca y es una preocupación enorme”.

Lo violaba, golpeaba, mordía y hasta lo quemaba con cigarrillos

El 31 de octubre de 2002, en el barrio Parque Industrial de Cutral Co, Carlos Soñé violó a Franco Alonso, el hijo de 3 años y medio de su pareja, al que dejó tirado en su cama hasta que advirtieron que estaba muerto.

En el juicio realizado en 2004, se probó que Soñé golpeó salvajemente a Franco provocándole lesiones en la boca, el rostro, el tórax, el abdomen y los dedos de las manos. Incluso lo mordió y lo quemó con cigarrillos.

Tras la muerte de Franco, Soñé y la mamá del niño, Patricia Alonso, luego de varias horas de tratar de armar una coartada, acudieron al hospital de Cutral Co con el niño muerto y dijeron que había sido atacado por un perro. Los profesionales del hospital advirtieron las lesiones graves y la violación, y notificaron a las autoridades.

Soñé fue condenado a 30 años de prisión y su pareja, la mamá del nene, a 16. Ella ya está libre.

Del perfil criminal y el tratamiento

Juez Gustavo Ravizzoli

Recuadro-foto-violador-página-12-2.jpg

“Mi resolución, de principios de julio, donde rechazo las salidas, es porque si bien el interno tenía conducta ejemplar, no se corroboró que cuente con un dictamen del gabinete criminológico de forma favorable. De lo contrario, las profesionales que hicieron el informe indicaron que Soñé tiene un riesgo criminológico alto. Todo esto dio sustento a que sea rechazado”.

Fiscal Breide Obeid

Recuadro-foto-violador-página-12.jpg

“La fiscalía se viene oponiendo sistemáticamente a las salidas porque tiene un informe criminológico negativo. Estamos frente a un psicópata que va a reiterar este tipo de conductas. Por una cuestión temporal, puede obtener algunos beneficios si cumple con algunos requisitos, en este caso el requisito criminológico no lo tiene. Por lo que no está en condiciones de salir”.

Defensora Melina Pozzer

Recuadro-foto-violador-página-12-1.jpg

“El Estado tiene la obligación de brindar seguimiento de las personas privadas de la libertad con la finalidad de la reinserción social. Durante 15 años, Soñé no recibió tratamiento. En 2017 tomamos el caso y venimos reclamando el tratamiento y no se hizo nada a pesar de que insistimos. No tiene sentido que le prohíban salir si es el propio Estado el que incumple”.

LEÉ MÁS

A pesar de las recomendaciones de expertos, un violador tendrá salidas laborales