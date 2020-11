"Las heroínas suelen ser mucho más planas. Son buenecitas porque sí. Las malas son por algo. Desde niña las veía en el cine y quería ser como ellas, porque se nutren de la escala de grises. Para ellas, las cosas no son blancas o negras. Son más interesantes de jugar. Hasta te pueden caer bien si eres capaz de comprenderlas. Y cambian con más facilidad”, expresó.

“No me gusta pensar en esos personajes en términos de negativo o positivo. Me gustan los que no son ni buenos ni malos”, agregó.

Por suerte, Ester Expósito destacó que a lo largo de su carrera le ha tocado interpretar personajes con diferentes colores y matices.

En otro orden de ideas, la artista hizo mención sobre las ventajas y desventajas que trae consigo la fama y el éxito en la industria.

“Nada es de color de rosa, ni la fama ni el éxito, pero tampoco me puedo quejar. Es una profesión en la que muy pocos podemos vivir de nuestro trabajo. Que encina te vaya bien es todavía más difícil. Me siento muy afortunada de poder trabajar en proyectos que estoy eligiendo con cuidado, que me llenan”, comentó Ester Expósito al citado medio.

Sincera como suele ser, la actriz reconoce que hay días en los que extraña completamente su vida anterior. Sin embargo, agradece todas las oportunidades que ha tenido.

Ester Expósito 1.jpg Ester Expósito prefiere ser la villana de la historia

“No les encuentro la chispa”

Según Ester Expósito, las veces que ha rechazado alguna propuesta es porque no logra conectar con la historia ni la figura.

“Puedo rechazar los proyectos que no me llenan o que no les encuentro la chispa o incluso descansar una temporada si estoy saturada”, dijo la estrella de la miniserie Alguien tiene que morir.