Ester Expósito se cansó y negó tener cirugías estéticas

View this post on Instagram

Momento de recordar como a Ester en la primera temporada de Elite VS. Ester en la tercera temporada HERMOSA COMO SIEMPRE! Sigue a @elite4netflix para detalles de la nueva temporada !! . . . Sigue nuestras páginas para más detalles @elitenetflix4_ @lacasadepapel4netflix_ @esterexposito7 @aron.piper.7 para mantenerlos informados . . . . . . #Elite #Elitenetflix #Netlix #Dannapaola #Mariapedraza #Esterexposito #miguelbernardeau #likeforlikes #miguelherran #aronpiper #alvarorico #jaimelorente #followforfollowback #minaelhammani #Omander #Elite2 #elitetemporada2 #eliteseason2 #elite3 #eliteseason3 #elitetemporada3 #itzanescamilla #Carlaelite #Jorgelopez #claudiasalas #georginaamoros #omaryuso.