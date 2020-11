Ester Expósito se declara "rotundamente feminista"

Entrevistada para el diario La Vanguardia, Ester Expósito habló de la serie Alguien Tiene Morir: "Cuando Manolo me habló de este proyecto, hace más de un año, y me contó la historia, cómo sería el personaje, y quiénes estaríamos en el reparto le dije que sí al momento y le agradezco infinito que me haya dado la posibilidad de trabajar con gente a la que admiro tanto. Son personajes de varias generaciones y culturas, en una historia de la postguerra española, en plenos años cincuenta, que ha sido capaz de reunir en un relato lleno de recovecos. Y el guion me pareció sublime".

Sobre su personaje en Netflix, Cayetana, Ester Expósito la define como impulsiva, irracional y emocional. También habla de sus caprichos y u poca capacidad para medir las consecuencias de sus actos. Explica que Cayetana, pese a su actitud, es una mujer florero y complaciente.

Ester Expósito aclaró que su personaje en Alguien Tiene que Morir no tiene nada que ver con ella como persona: "Soy rotundamente feminista. Eso no es matizable. El feminismo persigue, básicamente, la igualdad entre hombres y mujeres, Cuanto más mayor soy, más me doy cuenta de lo necesario que es seguir luchando por esto a un nivel real y practico, en el día a día".

