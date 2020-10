Ester Expósito: su inicio, inclinación política y algo más

Antes de ser una de las figuras de Netflix, debutó anunciando agua: Según informan todas las fuentes (nunca mejor dicho), Ester Expósito hizo su primera aparición televisiva en un anuncio de agua mineral. Con ella salía su madre Cecilia, ajena a la farándula.

Ester Expósito no le gustó ir al instituto: Lo suele decir en entrevistas, "No me sentía motivada por las asignaturas", explica. "Al sistema educativo no le importa la cultura, no te hablan de la actualidad. Eché mucho en falta eso". En Las Encinas (el instituto de Netflix, 'Élite'), sugiere, se lo habría pasado mejor.

ESTER.jpg Ester Expósito.

Es fan de Antonio de la Torre: Ester Expósito estuvo a punto de compartir pantalla con él en 'Que Dios nos perdone', de Rodrigo Sorogoyen, pero finalmente no salió en la película. Otros favoritos nacionales suyos: Roberto Álamo y, por el lado de las actrices, Carmen Maura. Por la parte internacional, se queda con Johnny Depp.

Fue 'reina del grito': Al estilo de la Sally de 'La matanza de Texas', en el thriller del 2018 'Cuando los ángeles duermen', su debut en el largo. Según contó el director Gonzalo Bendala, fue la primera de unas 300 chicas en hacer la prueba. Las otras 299 no tuvieron mucho que hacer y los seguidores del momento también lo afirmaron.

Se lleva regular con la fama: "Ahora sé que a cualquier sitio que vaya la gente me reconoce en parte por Netflix y, aunque no quieras, te genera algo de tensión. Que por una parte está bien porque significa que reconocen tu trabajo, pero por otro cambia la forma en la que te sientes", explicó en 'El Confidencial'. La vieja contradicción: uno quiere que le quieran, pero también que le dejen tranquilo.

Instagram es suyo: Si nos salen las cuentas, la estrella de Netflix ya es la española con más seguidores en la plataforma: con más de 25 millones de seguidores y subiendo. Hace poco ganó un puñado de seguidores gracias a un vídeo en el que aparecía bailando reguetón; en concreto, 'El efecto', el hit de Rauw Alejandro y Chencho Corlone. Si otros nos marcásemos un baile parecido, seguramente perderíamos a todos nuestros seguidores, que pasarían a bloquearnos.

No esconde su postura política: Expósito no usa Instagram solo para colgar bailes y primicias de Netflix: en noviembre del año pasado, poco antes de las elecciones generales, se sirvió de sus Stories para propagar un mensaje contra Vox de la cuenta Feminista Ilustrada. Y añadió su opinión: "Basta ya de blanquear discursos asquerosamente machistas, racistas y homófobos". También llamó a sus fans a votar: "El partido ideal no existe, pero sí el opuesto a tus ideales".

Tiene obsesión por el control: Si algo tiene en común con la marquesa de Netflix, es su constante obsesión por analizar cada situación casi hasta el extremo y sopesar todas las posibilidades. Dijo en entrevista con 'Seventeen': "[Carla] Siempre es muy consciente de sí misma y tiene que tener el control de la situación y de sí misma todo el rato, y en eso yo me identifico mucho con ella".

Quiere ver tiburones blancos: Su mayor ilusión, aseguró a 'La Voz de Galicia', es meterse en una jaula debajo del agua a ver tiburones blancos. Es fanática del buceo, como su padre, que suele acompañarle en escapadas submarinas.