Es que en una nota con Marcelo Polino, Estevanez señaló que “no estaría bueno que las dos únicas ficciones del país compitieran”. “Yo preferiría que no nos enfrentaran”, acotó el responsable de la historia que protagonizan su hijo, Sebastián Estevanez, y Eleonora Wexler.

Además, el portal Telebajocero publicó que el productor quería que su nueva apuesta, que debutará el 21 de agosto, se emitiera a las 16.

“Es un invento, todavía no sé a qué hora va a ir. Entre hoy y mañana tienen que decidirlo. Si supiera, ya estaría al aire la ficción. No tengo problema de ir contra quien me pongan. Si me ponen contra Tinelli, voy contra Tinelli. No tenemos miedo”, sostuvo Quique en diálogo con Primicas Ya.

“Con 10 u 11 puntos estoy feliz de la vida. Con 12 soy el tipo más feliz del mundo”, postuló Estevanez. “Tengo claro que tengo un buen producto, vamos a hacer entre 10 y 12 puntos de rating, pero jamás salí a decir eso”, aclaró el productor de la historia de amor entre un ex boxeador y una doctora.