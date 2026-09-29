El truco con un ingrediente de cocina que disuelve el sarro pegado en la canilla

La costra blanca que arruina el flujo de agua en el baño resiste al detergente común, pero cede en minutos ante una simple reacción.

Cómo eliminar el sarro y el jabón acumulado en el pico de la canilla con un ingrediente que tenés en casa

La costra blanca que se forma en el pico de la canilla es uno de los problemas de limpieza más frecuentes del baño y también uno de los más resistentes al repasador y el detergente convencional. Se llama sarro y no es suciedad en el sentido habitual: es una acumulación de minerales presentes en el agua, principalmente carbonato de calcio y magnesio , que se van depositando sobre el metal a medida que el agua se evapora.

Con el tiempo, esos depósitos se mezclan con residuos de jabón y forman una capa cada vez más dura y difícil de remover.

El sarro es más frecuente en hogares que tienen agua dura, es decir, agua con alta concentración de minerales. No es peligroso para la salud en sí mismo, pero a largo plazo puede dañar los materiales donde se acumula —canillas, duchas, desagües, tuberías— y deteriorar el flujo de agua si no se lo retira regularmente.

Para eliminarlo no hace falta ningún producto especial. La respuesta está en la química: el ácido acético del vinagre blanco reacciona con el carbonato de calcio del sarro y lo transforma en una sal de calcio soluble en agua, lo que facilita su remoción con un simple enjuague.

Paso a paso para limpiar el sarro de la canilla con vinagre

El procedimiento es sencillo y requiere pocos elementos: vinagre blanco, agua, servilletas de papel o un trapo y una esponja metálica.

El primer paso es raspar con la esponja metálica los restos superficiales de jabón que suelen estar por encima del sarro. Una vez retirada esa capa, empapar varias servilletas de papel en una mezcla de agua y vinagre blanco y aplicarlas directamente sobre el pico de la canilla. La idea es que queden pegadas sobre la superficie afectada durante varios minutos para que el ácido acético actúe sobre los depósitos minerales y los ablande.

Pasado ese tiempo, refregar nuevamente con la esponja metálica para terminar de desprender el sarro ya debilitado. Enjuagar bien con agua y secar la canilla con un paño seco para evitar que nuevas gotas de agua dejen marcas minerales sobre el metal recién limpiado.

El mismo método funciona en otros puntos del baño y la cocina donde el sarro tiende a acumularse: pisos de ducha, jaboneras, desagües, espejos y objetos de cocina como teteras o pavas eléctricas. En casos de acumulación intensa o de difícil acceso, puede aplicarse vinagre puro sin diluir y prolongar el tiempo de contacto antes de refregar.

La clave para evitar que el sarro vuelva a acumularse rápidamente es secar las superficies después de cada uso: las gotas de agua que permanecen sobre el metal son las que depositan los minerales al evaporarse. Con ese hábito, la limpieza profunda puede espaciarse considerablemente.