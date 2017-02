Gretel Olivares

Plottier.- Que ladren los perros en el barrio Unión de Plottier no es un buen augurio para los vecinos. Ellos saben que los animales alertan sobre los delincuentes que van y vienen por las acequias, que sirven de caminos alternativos para ir y venir con los botines robados, y que cualquiera de ellos puede ser la víctima.

“Atrás del Golf Club encontraron mi cartera tirada con toda mi documentación”, aseguró Daniela. A ella le robaron mientras dormía. “Estábamos con mi marido y mis hijos, escuchamos a los perros, pero ya era tarde, nos habían llevado todo de arriba de la mesa y el televisor”, relató todavía angustiada.

Los ladrones conocen al dedillo los movimientos de los vecinos.

“Caen a cualquier hora, roban a las 9, a las 11, a las 17, no hay un horario fijo, se manejan como quieren porque acá no hay policías recorriendo el sector”, reclamó otra vecina indignada porque nadie da respuestas y tiene miedo.

Cristina vive en una chacra y se lamenta a diario. Se compró una jauría para que la proteja porque se siente insegura.

“Tenemos armas, pero te imaginás que no voy a ir a matar a nadie y mucho menos a un menor, es como si matara a un hijo”, aclaró, y agregó: “No vivimos tranquilos. Vemos cómo saltan los paredones del barrio que está acá al lado, son saltos olímpicos los que dan, los ves salir con los televisores, y se van hacia Neuquén”, relata.

Los vecinos no dan más: “¿Sabés qué terrible es que te roben un cuadro completo de zapallos?, es mucho sacrificio, es el esfuerzo de todo un año. Ellos entran con una bolsa te rompen todo se llevan una parte y se van, nadie los ve, nadie los detiene, se manejan como quieren”, explicó Sebastián, otro vecino al que también le robaron en su casa y que ya no sabe a quién recurrir: “Te mojan la oreja tanto que no sabés qué hacer”, asegura.

Uno de los vecinos hartos de la ola de robos interminable quiere donar un pedazo de su chacra para que pongan una posta policial. Reclaman más patrulleros.

Reclamo concreto

Los vecinos están preocupados porque en las inmediaciones se siguen construyendo más barrios y ellos creen que es necesario colocar una posta policial. “Esto ahora ya es un desfiladero de delincuentes”.

No confían ni en la Policía

Vecinos del barrio Unión de Plottier, al que se accede por la calle Río Colorado, manifestaron la desilusión que sienten ante el abandono de parte de la Policía.

“Acá en la comisaría cambiaron a todos y nadie se vino a presentar. No los conocemos. Hemos llamado en reiteradas oportunidades al móvil, pero ni siquiera vienen”, indicó Cristina, que vive en el sector de chacras y ve cómo los delincuentes se juntan “en las compuestas del canal a drogarse y a tomar tetrabrick”.

Ese mismo grupo de vecinos recuerda con añoranza que hace unos años los agentes y comisarios de la Comisaría 46ª de Los Álamos caminaban el barrio. “Pasaban caminando, a caballo, nos conocían a todos y sabían dónde quedaba cada chacra”, remarcaron.

“Después, de un día para el otro los cambiaron a todos. Nosotros creemos que a los que hacen las cosas bien los castigan y los sacan”, concluyó Daniela, una vecina a la que le entraron a robar de madrugada.