Ese es el caso de Addison Rae, la segunda persona con más seguidores en la aplicación, quien prepara su debut en el cine con la película He’s All That.

He’s All That es la remaginación (con cambio de género en los roles principales) de la cinta de 1999 She’s All That, que protagonizaron Freddie Prinze Jr. y Rachel Leigh Cook.

Addison Rae interpretará a la protagonista del film, un rol inspirado en el de Prinze Jr. y que la presenta como una famosa influencer que al ser abandonada por su novio decide convertir a un estudiante común y corriente en un chico popular.

Kourtney fue la encargada de revelar la noticia de su cameo en las redes sociales. La mayor de las hermanas Kardashian-Jenner posteó en su cuenta de Instagram dos fotos en las que se le ve leyendo lo que parece ser un guion.

“Estudiando”, fue el mensaje con el que acompañó las imágenes, junto al hashtag #HesAllThatMovie. Poco después, la cuenta oficial de la comedia reposteó a Kourtney y agregó: “Presentando a Jessica Miles Torres”.

Estrellas de TikTok.jpg Estrella de TikTok recluta a Kourtney Kardashian

Cabe destacar que Kourtney ya había actuado antes, pero este será su primer rol en el cine. En 2011, de hecho, participó en un episodio de la serie One Life to Live, donde interpretó a Kassandra Kavanaugh.

Para su amiga Addison, quien tiene más de 61 millones de seguidores en TikTok, esta cinta es un sueño hecho realidad.