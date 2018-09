El episodio ocurrió la semana pasada en los estudios que tiene la cadena estadounidense CBS en Dakota del Sur.

En mayo pasado, Kennecke trabajaba en un reportaje sobre padres que perdieron a sus hijos por sobredosis de drogas. Apenas unos días antes había descubierto que su hija tenía un problema de adicción.

"Mi instinto me hizo dar cuenta que algo estaba realmente mal con Emily… cuanto más tiempo pasaba con ella, más alarmas se encendían en mi cabeza", contó la periodista.

La mujer contó que contactó a un terapeutapara que se encargue de convencer a su hija de ingresar a un tratamiento. Pero a días de que la joven acudiera a la cita Angela recibió un llamado de su esposo que le dijo que había encontrado a Emily inconsciente en su casa. Estaba muerta.

Tras la trágica partida de Emily, la periodista comenzó a conocer los detalles completos de la profunda enfermedad de su hija. "No lo podía creer. El hecho de que mi hija hubiera estado usando heroína y agujas. Mi hermosa hija, que era una privilegiada, que tenía todas las oportunidades para tener una vida espectacular. Que haya tomado ese camino, me dejó impactada", expresó.

Tras meses de dolor, Angela decidió contar su historia en el programa que conduce cada noche. "No lo llamaría valentía. Creo que tengo el entrenamiento necesario para hablar en público, para hacerlo al aire y creo que era necesario que lo hiciera", argumentó.

"Nunca imaginé que un miembro de mi familia llegaría a formar parte de las estadísticas que se reportan en el noticiero de la noche (...) no hay forma de que mi familia y yo nos recuperemos de la pérdida", aseveró en vivo. "Pero estoy obligada a seguir adelante y mi única pregunta ahora es cómo lo hago. Mi decisión, aún con un gran riesgo personal, es compartir la historia de mi hija con todos ustedes", agregó.

"La razón por la que lo hago es porque mi única esperanza ante una pérdida tan devastadora es que la historia de Emily, la tragedia personal de mi familia, pueda ser un catalizador para un cambio", indicó.

Apenas terminado el informativo, el video se viralizó por todo el país. En los últimos días, Angela fue entrevistada en los principales programas de radio y TV de Estados Unidos.

"La mejor manera que conozco de lidiar con mi dolor es compartir mi historia. Yo le pedí durante tantos años a tanta gente que compartiera su historia. Hablé con tantos padres destrozados por el dolor. Ahora sé lo que se siente. En vez de preguntarme ¿por qué a mí?, me pregunto ¿por qué no a mí?", contó. "El último día que vi a Emily fue el Día de la Madre. Y lo último que le dije fue que la amaba. Y ella me dijo lo mismo. Así que, en ese sentido, me siento afortunada".

Embed

LEÉ MÁS

Una joven denunció mala praxis odontológica: perdió los dientes y llora de dolor