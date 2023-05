Estudiantes y docentes de El Chañar cortan por completo la Ruta 7

La comunidad educativa de la EPET 26 de San Patricio del Chañar corta la Ruta 7 , a la altura de la Picada 4, desde las 4.30 de este miércoles, porque a más de un año de su creación no cuenta con aulas para albergar a una matrícula de 99 alumnos .

“Hoy la comunidad educativa está en la ruta porque no tiene edificio propio. En agosto el directivo pidió las previsiones proyectando que iban a tener dos años más. Es una escuela técnica en la que no hubo talleres. Se le están empezando a traer tráileres, que son de estas escuelas modulares que les llaman”, señaló la secretaria General de ATEN en San Patricio del Chañar, Cecilia Cacter , en diálogo con LU5 .

No obstante, sostuvo que faltan dos tráileres triples (que son dos aulas) y un tráileres simple para la administración. Aseguró que ni bien se empezó a viralizar el corte de ruta programado para hoy, desde Educación enviaron un generador porque el lugar no tiene un transformador que le pueda proporcionar la cantidad de energía necesaria.

Cacter puntualizó que “el año pasado se inició la Epet con 48 estudiantes y este es el segundo año con 99 estudiantes y hoy funcionan en un espacio prestado en un Puesto de Capacitación, pero la capacidad física colapsó”. Explicó que ese Puesto de Capacitación también le presta sus instalaciones a la Escuela Especial y a la EPEA 3, además de sus propias actividades.

La dirigente de ATEN indicó que desde esta madrugada “hay un estudiante con discapacidad motriz que está con su mamá en la protesta. Se le está vulnerando a él y sus compañeros al derecho a la educación. Este estudiante tiene que tener una mesa adaptada a su silla de rueda, los accesos a los trailers y su baño”.

corte ruta- San Patricio del Chañar- Epet 26-2.jpg Gentileza ATEN El Chañar

Agregó que “la educación pasa a ser un slogan político porque mientras están en campaña dicen que es un derecho, pero a la hora de garantizársela a los estudiantes no lo están cumpliendo”. Cacter dijo que “al gobierno de turno le quedan meses y no está escuchando a las familias y la están pagando los estudiantes al no tener clases”.

Como consecuencia del corte de ruta, tampoco el resto de las escuelas de nivel medio tendrá clases dado que la mayoría de los docentes, profesores concurren de otras localidades.

La dirigente indicó que las familias decidieron que levantarán la medida de fuerza cuando tengan una solución concreta de parte de las autoridades del Ministerio de Educación.