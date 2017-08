Estupor por una alumna que se disparó en el aula

Luego se supo que había adelantado que se iba a quitar la vida a través de la plataforma anónima Voxed. “El jueves voy a suicidarme en la escuela y lo voy a transmitir por directo. Lo quiero hacer en directo pero no sé por dónde transmitirlo, ustedes díganme. Estoy muy decidida a hacerlo”, señaló la estudiante y hasta detalló cada paso de su “plan” para quitarse la vida. “Bueno, les cuento. Voy a robarle el revólver a mi papá antes de salir para el colegio y pienso pegarme el balazo en la primera hora, así que si no se quieren perder el directo, van a tener que estar atentos a las 7:50 de la mañana”, insistió.

Según la justicia, la joven tenía una pistola calibre 38 con el tambor completamente cargado, ya que su intención, según había adelantado, era dispararles primero a sus compañeros. “Tengo cinco balas, si en ese momento se da para matar a 3 o 4 compañeros, joya. Pero mi misión principal es el suicidio”, dijo la joven, quien en otro posteo regaló un juego de Play 4.

”Esto nos llena de conmoción y golpea a toda la comunidad educativa y a sus compañeros. Trabajamos para ofrecer la mayor contención a los alumnos ante esta situación traumática”. Colegio Nacional de La Plata

El terrible momento

No hacía mucho tiempo que los chicos habían ingresado al colegio cuando un estruendo paralizó a todos, aunque no muchos sabían qué sucedía. Según trascendió, en medio de la clase, la menor dijo que se iba a matar y como sus dichos no recibieron mucha atención, reiteró la advertencia, esta segunda vez para cumplirla: con la docente de espaldas, la adolescente extrajo un revólver calibre 38 y disparó.

La primera reacción de algunos de sus compañeros fue salir corriendo, mientras otros no sabían qué hacer ante lo que acababan de presenciar. Poco después, todos los alumnos fueron llevados al patio. Cuando el personal del SAME se hizo presente constató que la menor aún se encontraba con vida y presentaba “una herida importante” en la cabeza.

Estremecedor

“Chau, mierdas”, la nota que dejó antes de balearse

“Chau, mierdas. Dejo un juguete en la mochila, el que lo encuentra se lo queda”, dejó escrito la estudiante identificada con las iniciales L.C.T. en un cuaderno sobre una mesa segundos antes de efectuar el tiro sobre su cabeza. El colegio decidió suspender las clases de la jornada de ayer y permitir que la mayoría de los alumnos se retirara a sus casas. Los únicos que debieron permanecer en el establecimiento fueron los compañeros de clase de la joven, que fueron asistidos por psicólogos sociales unas horas después del incidente que ocurrió a las 7:30. La policía encontró el arma calibre 38 con el tambor lleno en el suelo del aula y el caso fue asumido por efectivos de la Comisaría 1ª de La Plata.