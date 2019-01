Primera persona

Ferro Viera admitió que él fue quien asesoró a los productores de la serie para armar el guión y les contó detalles para su escritura. Le pagaron un contrato para eso que exige confidencialidad.

“Todo comenzó en la Navidad en el Hotel Cristóforo Colombo, en Buenos Aires cuando sucedieron episodios tremendos, antes de ir a Punta del Este”, contó el ex empresario. Según explicó fuera de micrófono, el hombre que acompañó a Diego en esos tiempos de descontrol (en el inicio del 2000), Maradona hizo romper una pared para hacer pasar una mesa de pool a la habitación del hotel: “Luego allá estuvimos seis días sin dormir antes de la internación. Diego se sentía mal, tenía tos; fuimos a La Barra a buscar un medicamento, un antibiótico jarabe, y después se descompuso”.

El ex amigo del Diez, quien hace dos años recién dijo haber podido abandonar su adicción a la cocaína al hacerse evangelista en la Iglesia Universal, negó el guión que trascendió el fin de semana, en el que se dice que “tiró un plato con cocaína” cuando llegaron los médicos a la chacra esteña.

“Yo escondí la droga en un parante de madera de la cabaña en la que estábamos nosotros, detrás del casco principal. Y después me la llevé encima y volví con la droga a la Argentina”, confesó.

Días atrás, Villafañe negó en Infama la existencia de una polémica charla con el ex manager de Maradona: “¿Alguien puede pensar en la herencia? Nadie quería que Diego se muriera. Yo no soy así, nunca lo fui ni lo voy a ser”, aclaró. Ante esas versiones, la madre de Dalma y Gianinna se cubrió mandando una carta documento para advertir que no se utilice su nombre con palabras apócrifas. De todas formas, Ferro Viera adelantó que “la serie la deja bien parada a Claudia Villafañe, como debe ser”. “La historia arranca con Diego ‘cebollita’ y termina con esa internación”, agregó el ex amigo de Maradona.

Por otro lado, Gerardo Romano, que será una de las figuras de la serie, reveló en Chismoses (Net TV) que estaba en Punta del Este cuando Maradona casi pierde la vida.

“Yo estaba en ese famoso verano de la internación de Diego en Punta del Este, porque justo ellos, Coppola y Ferro Viera, le alquilaron la chacra a Maradona al lado de la de Reina Reech, que es mi comadre, y donde yo estaba parando”, contó Romano.

Además de Romano, la serie contará con Juan Palomino, Nazareno Casero, Mercedes Morán, Leonardo Sbaraglia y Rita Cortese, entre otros.