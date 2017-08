Europa se rinde a los pies del Huevo Acuña

Siempre hay un logro más, desafío superado por el gran Marcos Acuña, el crack neuquino que sigue haciendo historia en el fútbol. El zapalino no deja de sorprender. Ahora, el Huevo se convirtió ayer en el primer neuquino en anotar en el torneo más importante del mundo a nivel clubes. Hablamos de la Champions League, aunque fue en la fase preliminar de la Liga de Campeones de Europa. Con una actuación brillante del ex volante de Racing de Avellaneda, que dio la asistencia del primer tanto y anotó el segundo en un momento clave, el Sporting de Lisboa goleó de visitante al Steaua Bucarest de Rumania por 5 a 1, en el partido de vuelta de los playoffs, y accedió a la fase de grupos.

De esta manera, el elenco luso se clasificó a la tan ansiada competición. El triunfazo del Sporting estuvo teñido de albiceleste, pues además de Acuña marcó también Rodrigo Battaglia, que puso cifras definitivas en el marcador.

El Huevo, recientemente convocado al seleccionado argentino para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas (31-8 contra Uruguay y 5-9 contra Venezuela), marcó su tanto a los 15 minutos del segundo tiempo y con ello destrabó el trámite a favor de los dirigidos por el portugués Jorge Jesús. Además, asistió al marfileño Seydou Doumbia (13’ PT) en la apertura del tanteador, en la que fue su primera actuación estelar en el elenco portugués. Ahora tendrá la chance de mostrarse ante gigantes del Viejo Continente (ver aparte sorteo).

A su vez, el volante central Battaglia (ex Huracán y Central) también participó en la goleada cuando metió su tanto, a los 43 del complemento, y al igual que Acuña, estuvo en el once titular del conjunto portugués, mientras que el mediapunta Alan Ruiz (ex Colón) no igresó. Por otro lado, Apoel de Chipre, con el punta Facundo Bertoglio (ex Colón), igualó contra Slavia Praga de República Checa 0 a 0 como visitante y se metió en la siguiente ronda.

El gran batacazo lo dio Qarabag de Azerbaiyán, que eliminó a Copenhague, a pesar de caer por 2 a 1 en Dinamarca, por haberse quedado con el duelo de ida (1-0) y el gol de visitante.

El resto de los clasificados fueron CSKA Moscú de Rusia 2 (3)-Young Boys de Suiza 0 (0) y Liverpool de Inglaterra 4 (4)-Hoffenheim de Alemania 2 (2).

Va a pelear a muerte por ir al Mundial

Beto Acosta. Ex delantero, ídolo del Sporting de Lisboa

Me alegra que a Marcos le vaya bien en un club al que conozco mucho y del que tengo los mejores recuerdos. Por lo que se lee, la gente tiene grandes expectativas en él y todo esto ayuda para que la adaptación sea más rápida. Clasificar a la Champions siempre es uno de los objetivos de los grandes de Portugal. Acuña ha ido de menor a mayor. En Racing se ganó un lugar con sacrificio, viene desde abajo y por eso es más meritorio lo que está logrando: el llamado a la Selección, esta venta a Europa... Tiene que ir paso a paso; en ese sentido, se nota que es muy humilde y sabe lo que quiere. Va a pelear a muerte un lugar en el Mundial, es una oportunidad única. Las condiciones las tiene y las chances, porque Sampaoli lo quiere.

Sorteo

Hoy conocerá a sus rivales

Tras lograr la clasificación ayer, el Sporting de Lisboa hoy conocerá a sus rivales en la fase de grupos de la Champions League, el torneo más importante de Europa y del mundo a nivel clubes.

Se espera que le toque una zona difícil, ya que está en el “Bombo 4”, con potencias europeas, pero eso no dejará de ser favorable para Marcos Acuña, ya que podrá mostrarse más en un certamen que es una gran vidriera. La ceremonia será en Mónaco y son 32 los elencos participantes.