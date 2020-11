Evitá leer a una persona en WhatsApp sin bloquearla

Aunque nos mantiene cerca de otros, no siempre tenemos ganas de hablar con alguien en WhatsApp. A veces sucede que no queremos leer más el chat de una persona, pero bloquearla podría traernos un quilombo que queremos evitar. Quedate tranqui, existe un mecanismo para no leerla más sin levantar sospechas.

Se trata de una función de WhatsApp que nos facilita este trámite y por encima de todas las cosas: nos da paz. Seguí estos pasos y despreocupate por ese chat indeseado:

- Ingresá a WhatsApp.

- Andá a la conversación que no querés leer nunca más pero que no podés bloquear.

- Pulsá los tres puntitos y dale a la opción "Silenciar Notificaciones".

- En la venta que se abre, pulsá "Siempre" y dejá en blanco la casilla de "Mostrar Notificaciones".

- Mandá a ese contacto a Archivos y problema resuelto.

WhatsApp ahora deja silenciar los videos

Entre las últimas funciones desarrolladas por Facebook, dueña de WhatsApp, se encuentra la opción de "Silenciar Video", para que los usuarios de la app puedan silenciar sus videos antes de enviarlos en sus chats, muy parecida a la función de Instagram.

Esta novedad se encuentra todavía en desarrollo y se estima que esté disponible pronto para todos los usuarios de WhatsApp. La función fue lanzada en la versión beta de la app para usuarios del sistema operativo Android. Si no sos usuario beta, clickeá acá.