Ex chofer robó en una empresa de taxi y exigió rescate para devolver las cosas

En plena tarde de Navidad un joven de 33 años, ex chofer de la empresa de taxi Solo Dos, ingresó a la base y sustrajo la llave de uno de los autos. Tras robarse los instrumentos del interior del vehículo, escapó y exigió el pago de un rescate.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 cuando el joven de apellido Navia ingresó a la base sobre la calle 9 de Julio y le pidió al operador un vaso de agua. Allí aprovechó el momento y sustrajo de un cajón la llave de un Volkswagen Voyage, del que se robó el reloj, la pantalla del sistema de viajes (GPS) y la radio, valuados en 15 mil pesos.

Según explicó el titular de la empresa, José Luis Campos, el ladrón comenzó a enviar mensajes exigiendo un pago de $2.500 para devolver los artefactos. En dialogo con LMCipolletti, el empresario detalló que el ex chofer propuso enviar a una persona para acercar los elementos robados y que amenazó con incendiar el lugar si le hacían algo o los denunciaban.

“Se trata de un ex chofer, con domicilio en Costa Norte, que dejó de trabajar acá porque se quedaba con las recaudaciones. Hicimos la denuncia y desde la policía nos dijeron que no podían hacer nada. Tuvimos el coche parado perdiendo dinero, así que no nos quedó más que negociar con el ladrón”, explicó Campos.

El lunes al mediodía, mientras los taxistas cipoleños se movilizaban a Neuquén para exigir seguridad, se llevó a cabo el pago extorsivo para recuperar los equipos robados. Según dijo Ocampos, el robo quedó registrado por las cámaras de seguridad.